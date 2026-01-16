Nuevo ataque del ELN con drones cargados de explosivos deja un soldado muerto y cuatro militares heridos en Tibú, Norte de Santander

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con drones cargados con explosivos nuevamente al Ejército en Tibú, Norte de Santander.

En el grave atentado murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca.

Soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, muerto en atentado del ELN en Tibú. Foto: Ejército.

Además, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados, quienes presentan lesiones por esquirlas a causa de los artefactos explosivos.

Los hechos sucedieron en el marco del despliegue de operaciones militares del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9.

Según el Ejército, los militares “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”.

Los militares fueron evacuados vía aérea a un centro de atención especializado en la ciudad de Cúcuta.

La zona del Catatumbo, en Norte de Santander, es territorio en el que la guerra no cesa.

Los grupos ilegales dan las órdenes y las comunidades deben huir o mueren en medio de la guerra a sangre y fuego que tiene el ELN con las disidencias de las Farc por las millonarias rentas del narcotráfico y las extorsiones.

Precisamente, este viernes se conoció sobre una visita de la defensora del Pueblo, Iris Marín, La Defensora del Pueblo, quien recorrió las inmediaciones de la Estación de Policía de Tibú “para expresar solidaridad por los cinco policías privados de la libertad por parte del ELN, el pasado 6 de enero”.

Tras su visita, la funcionaria reveló que ha avanzado en las gestiones humanitarias para facilitar la liberación de los uniformados en manos del ELN.

Ellos son los cinco policías secuestrados por el ELN en Tibú. Foto: Policía Nacional

También se conoció un informe de la Defensoría en el que se habla de la importancia de la frontera con Venezuela porque “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”, es decir, los grupos armados pueden traficar libremente armas y drogas.

Lo anterior ha hecho que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sea el más poderoso e influyente en el Catatumbo.