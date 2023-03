Atención | Fiscalía ya suspendió órdenes de captura contra 19 disidentes de las Farc que están negociando la paz

El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que se suspendieron las órdenes de captura en contra de19 disidentes de la guerrilla de las Farc, varios de ellos firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana (Cuba) quienes volvieron a tomar las armas en la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez.

Tal como quedó plasmado en la solicitud del gobierno, entre los hombres a los que no se les levanto la orden de captura está Javier Alonso Velosa García, más conocido como John Mechas, señalado de haber ordenado un atentado en contra del helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque; y el ministro de Defensa, Diego Molano el 26 de junio de 2021, en una visita que adelantó el jefe de Estado para revisar la situación de orden público en la región tras un atentado terrorista en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.

Jhon Mechas e Iván Mordisco, miembros de las disidencias en Norte de Santander. - Foto: Fuerza Pública.

Mechas, comandante del grupo de las disidencias conocido como GAOr-33 y subordinado de alias Iván Mordisco, lleva varios años delinquiendo y traficando droga en la región del Norte de Santander. Según información de inteligencia, ha estado detrás de ataques contra la Fuerza Pública. En Venezuela ha creado alianzas criminales con narcotraficantes. En ese país también se resguarda de los agresivos y constantes operativos de la Fuerza Pública. En la actualidad registra circular azul de la Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno.

Presidente Gustavo Petro y Jhon Mechas - Foto: Foto Policía y foto Presidencia

Para la decisión se tuvo en cuenta la documentación enviada el pasado 8 de marzo por parte del presidente Gustavo Petro, quien le otorgó el carácter político a estos disidentes del Estado Mayor Central de las Farc. “Ninguna de esas personas solicitadas en la resolución 039 en la que ya estaba excluida el señor John Mechas tienen órdenes de captura con fines de extradición”.

En la nueva lista enviada por el Presidente Petro se le dio carácter político “a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz y otros que firmaron el Acuerdo en La Habana y no lo cumplieron. En este sentido es una decisión política del Presidente de avanzar en estos diálogos y por supuesto, como Fiscal General, no me queda más que acompañarlo con fundamento en las normas constitucionales y legales ese tipo de decisiones”.

Los disidentes cobijados con la medida son Edgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson de Jesús González Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero Ospina, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmer Pasu RIvera, Luis Carlos Pinilla Cortés, Anderson Andrei Vargas, Óscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Jaime Muñoz Dorado, Leidy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque Córdoba.

Sin embargo, los procesos penales y de extinción de dominio en contra de estas 19 personas siguen vigentes. “La Fiscalía y el Fiscal General apoya la idea de la paz total pero bien hecha y no acompaña la circunstancias que van en contravía del ordenamiento jurídico”, precisó el jefe el ente investigador en rueda de prensa.

Durante los 10 años en los que fotografió a la guerrilla, Ríos vio las transformación de las Farc mientras se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana. En la foto se ve a un guerrillero que lee el texto completo de los acuerdos dentro de su caleta en medio de la selva. - Foto: Federico Ríos

Barbosa indicó que por el momento no existe ningún tipo de fundamento jurídico o constitucional para suspender las órdenes de captura en contra de miembros del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o grupos narcotraficantes. El Fiscal General sostiene que en estos casos la única figura que entra es el de sometimiento a la justicia.