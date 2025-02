El nuevo ministro de Defensa del Gobierno Petro se destapa en SEMANA: “No soy petrista, ni uribista, ni santista”. Anuncia que recuperará el control territorial

P.S.: Hay una traición a una mano demasiado generosa y demasiado bondadosa, que es la política de paz total, en la cual dijo (el presidente Petro): “Vengan acá (grupos criminales), pásense al lado legal, a la sociedad, a construir patria, a defender la vida”. Pero traicionaron, no al presidente, a Colombia, pues, por un lado, esa política de paz permitió que creciera esa criminalidad, y netamente de naturaleza narcotraficante. Mientras tanto, las Fuerzas Militares no podían hacer acciones ofensivas.

P.S.: Soy un colombiano dispuesto a servir en este Ministerio de Defensa. El Ministerio en este momento no se puede politizar, no tiene color político, tiene sentido patriótico. Si se inclina para alguna balanza, ocurre una violencia enorme.

P.S.: A mí lo que me parece es que debe continuarse con el modelo que está ahora, o sea, no hay reelección.

P.S.: La preocupación más grande del presidente, y de nosotros también, es proteger la vida; entonces, es ajustar los métodos. Que es complejo, sí; que es difícil, sí. Que en un momento va a ser necesario balancear el principio de proporcionalidad, es decir, la ventaja militar con el daño colateral. Pero aquí quiero reflexionar sobre qué daño colateral. Si son solamente combatientes, independientemente del sexo, la edad, la raza o la condición social, ahí no hay daño colateral; solamente cuando se afectan personas protegidas por el DIH, y son aquellas que no forman parte o no hacen función continua de combate.

P.S.: La política es básicamente mantener la soberanía y la autonomía, aunque también hay que mantener ese relacionamiento con los otros, pero que no se afecte esa soberanía. Entonces, ese es un tema que se está abordando. En el tema de Israel, por ejemplo, la flota logísticamente depende de empresas israelíes, hay contratos hechos para mantener esa capacidad, porque es una capacidad para proteger la nación. Pero en algún momento va a terminar, no por la decisión del señor presidente a nivel geopolítico de su relacionamiento internacional, sino porque ya esos aviones tienen que pasar para allá, y se buscarán otras opciones que garanticen la protección de los colombianos. Es una decisión que el presidente va a tomar muy seguramente pronto.

P.S.: Los objetivos de alto valor ya están plenamente definidos. Alias Mordisco, cabecilla que se debe neutralizar. También con Alonso 45 o Alfonso 40, los cabecillas importantes que delinquen en diferentes sectores del suroccidente del país. El reemplazo de alias el Mocho, alias Marlon, alias Kevin, alias Cholinga. Si vemos el Pacífico colombiano, si no hay proceso con la Segunda Marquetalia, sus cabecillas importantes, si no hay (proceso) con el ELN, están establecidos todos los cabecillas para neutralizarlos, y eso es lo que vamos a hacer.

P.S.: Hace pocos días, el presidente de la república me preguntó sobre el contexto del país, qué pensaba respecto a la seguridad nacional y otros temas. Le di mi perspectiva y después de ello me dijo: “Piénselo, no tiene que dar la respuesta ahora, pero me gustaría que fuera el ministro de Defensa nacional”. Eso inmediatamente impactó en mi ser, porque no esperaba que me dieran esa noticia.