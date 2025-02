¿Qué busca el presidente Petro al nombrar a Pedro Sánchez como ministro de Defensa contra viento y marea? “Me he enterado de cosas”

“He querido que el próximo ministro de Defensa –lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión– sea el general Pedro Sánchez”, manifestó el jefe de Estado al final de su intervención. Agregó que, en su decisión, “lo que he pensado, y espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República, y que ese general de la República tenga que ver muchísimo con la vida”.

“Estamos en medio de una oleada criminal y el país entretenido en esta conversación; tiene a todo el mundo hablando de esto, eso no está bien, es malo para Colombia, para los colombianos. Colombia necesita seguridad, que es lo que el país está perdiendo día a día”. El exministro fue más allá al comparar tal designación con el modo de operar en países como Venezuela y México. En Venezuela, dijo, los militares fueron nombrados pese a no contar con las credenciales, les dieron contratos y terminaron viviendo del Estado. Y en México, señaló, la situación terminó en similares condiciones y la violencia se desató en todo el país.

“Quiero tocar otro punto que me parece importante. La politización de las Fuerzas Armadas. Mire, en Venezuela ese fue exactamente el camino que siguieron en su momento. Integrar a miembros de las Fuerzas Armadas que no tenían la trayectoria o las razones para estar en los cargos, llenarlos de poder e influencia y luego de contratos; después, ponerlos un poco a beneficiarse del sistema”, aseguró Pinzón.

“A mí me ha llamado mucho la atención que ahora me he enterado de cosas y es que el Secoes (Comando Conjunto de Operaciones Especiales) —que a mí me correspondió como viceministro contribuir en su diseño y como ministro estar cuando produjo los más altos resultados del comando de operaciones especiales—, pues en cabeza de este señor resultó con el menor número de operaciones, menores resultados operacionales. Y en cambio me cuentan de muchas visitas de mucha gente, mucho lobby, mucha actividad social, y ahora entendimos por qué”, denunció.