Acusan a hombre de prenderle fuego a una trabajadora sexual en Manizales: esto se sabe

La mujer está en condición crítica en una clínica de la capital de Caldas.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 1:55 a. m.
Un hecho estremecedor sucedió a las 6:00 de la mañana de este martes, 12 de agosto, en el sector de la Galería, en Manizales, que es materia de investigación, luego de que se conociera que una mujer sufrió múltiples quemaduras en más del 40 por ciento de su cuerpo.

Según informó el diario local La Patria, los hechos sucedieron en un inmueble de la calle 20 con carrera 17, donde un hombre le habría prendido fuego a una trabajadora sexual mientras ella dormía.

“El tipo habría usado alcohol para prenderle fuego, mientras ella dormía. La zona más afectada es la de las piernas. Todo ocurrió, al parecer, porque ella no quería permanecer más en la habitación”, indicó La Patria.

La mujer, de 27 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada al Hospital de Caldas, según el mismo medio.

Allí fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos e intubada por la gravedad de las lesiones.

Según la versión entregada por el hombre a las autoridades, él le regó alcohol, pero que ella misma se prendió fuego.

Las autoridades evalúan las condiciones para una judicialización del señalado agresor, quien también sufrió algunas quemaduras.

Por ahora, aunque no se conoce el nombre del acusado, La Patria informó que sobre él pesa una condena por tentativa de hurto en ese mismo sector de Manizales, “cuando quiso robarse un celular de 1 millón 500 mil pesos”.

Además, dos condenas de 5 años y 3 meses por hurto calificado y agravado, y otra, de 8 meses, por hurto agravado.

Mujer, asesinada el día de su cumpleaños

De manera sorpresiva, sin que mediara ningún tipo de amenaza, María Elena López Abonce fue asesinada mientras celebraba su cumpleaños número 56.

El responsable, según los testimonios, fue su propio hermano, Héctor Jaime, un hombre de 65 años de edad.

La tragedia sucedió en el sector Los Mantequillos, de la vereda Olivares, en el municipio de Itagüí, Antioquia.

El hecho ocurrió a las 4:10 de la mañana del domingo, según información policial conocida por SEMANA.

María Elena López Abonce, de 56 años, fue asesinada cuando celebraba su cumpleaños. Aseguran que el responsable es su hermano mayor.
María Elena López Abonce, de 56 años, fue asesinada cuando celebraba su cumpleaños. Aseguran que el responsable es su hermano mayor. | Foto: Redes sociales.

El señalado agresor intentó huir, pero minutos después se entregó en la estación de Policía del municipio y fue enviado a prisión, aunque negó los cargos.

“Esta persona, pues obviamente fue capturada, fue puesta a disposición de la autoridad judicial”, dijo al respecto el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

