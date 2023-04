Así se alistan las rutas de evacuación en caso de una eventual emergencia por el Nevado del Ruiz

Avanza el Puesto de Mando Unificado con la presencia de las autoridades regionales y nacionales, incluso de Policía y Ejército, para anticipar cualquier emergencia tras una eventual erupción del volcán del Nevado del Ruiz. El consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, anticipó que avanzan con las tareas de mejoramiento de vías de evacuación.

Durante los últimos días las autoridades, junto a expertos, mantienen constante monitoreo del volcán, con una advertencia sobre los niveles de actividad en este tipo de casos, que en el caso de ser naranja, lleva a concluir que podría hacer erupción en las próximas semanas. De ahí que la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres pide a las comunidades estar preparadas para una emergencia.

Maquinaria de gobernaciones y ⁦@FuerzasMilCol⁩ en convenio con la ⁦@UNGRD⁩ trabajan mejorando vías terciarias que son fundamentales en una eventual evacuación por la emergencia del volcán Nevado del Ruiz (Imágenes de Caldas y Risaralda) ⁦@infopresidencia⁩ ⁦ pic.twitter.com/URNpsx0R1J — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 7, 2023

“Un volcán que se encuentra en nivel de actividad naranja podría hacer erupción en los siguientes días o semanas. ¡Prepárate y mantente informado!”, señala un mensaje a través de las redes sociales de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En el PMU, el consejero presidencial aseguró que en los departamentos de Caldas y Risaralda avanzan con las labores de remoción de material y mejoramiento de vías terciarias en caso de requerir una evacuación ante cualquier emergencia. Es un trabajo que adelantan con el apoyo de las autoridades departamentales y del Ejército.

“Maquinaria de las gobernaciones y de las Fuerzas Militares de Colombia, en convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, trabajan mejorando vías terciarias que son fundamentales en una eventual evacuación por la emergencia del volcán Nevado del Ruiz”, dijo Velasco.

La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres mejora las vías terciarias en los departamentos de Caldas y Risaralda. Twitter Luis Fernando Velasco

En el puesto de mando unificado de este Viernes Santo hizo presencia la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, como una estrategia de activar el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y tener todos los puntos de atención bajo vigilancia. Los expertos del Ministerio también entregaron aportes fundamentales en la delicada situación.

Luego del cuarto PMU se adelantó una rueda de prensa y, tras unas declaraciones del director de la Unidad de Gestión para el Riesgo de Desastres, se desató una polémica tras advertir que en la evacuación no estarían incluidos los animales de granja o las mascotas de los campesinos; ante esto, Luis Fernando Velasco aseguró que las declaraciones se sacaron de contexto.

“Ustedes me han escuchado varias veces la importancia de ayudar a nuestros campesinos cuando hablamos de evacuación, al cuidado de sus animales en general y de sus mascotas en particular, muchos de ellos no evacúan por el temor a que se los roben, eso… ustedes son testigos de que si hay un tema que hemos hablado es precisamente que dentro de la estrategia de lograr que los campesinos acepten la evacuación es también darles opciones de bienestar a los animales”, dijo el consejero presidencial.

Las autoridades regionales en Risaralda y Caldas también se encuentran en alerta entregando información oportuna a través de diferentes canales de comunicación, como las emisoras rurales para que los campesinos entiendan la importancia de estar atentos a cualquier eventualidad y cumplan con los planes de evacuación, de ahí la importancia del trabajo que se está adelantando con la recuperación de esas vías intervenidas, por la UNGD y el Ejército Nacional.