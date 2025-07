Habla el padre de la niña asesinada por su madre en Manizales: “Lo hizo por hacerme daño”

La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, le dijo la mujer, de 19 años y tres meses de edad, a los profesionales de salud mental que la atienden.