Madre acusada de asesinar a su hija en Manizales no aceptó cargos: “Sé que me odian”

Durante su atención en la Clínica San Juan de Dios, la joven habría entregado una declaración a los profesionales de salud mental que ahora forma parte del proceso judicial. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, afirmó. En el informe clínico también se consigna que la joven manifestó tener “muchas cosas en su cabeza” y reconoció que su hija no era culpable de nada.