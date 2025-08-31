Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su abogado defensor, Luis Gabriel Chaves Ortiz, puso en conocimiento de la opinión pública un hecho que llamó la atención este sábado y que podría estar vinculado con el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra.

Los hechos sucedieron luego de que en los últimos días se conoció que la Fiscalía General de la Nación ordenó interceptar las comunicaciones del gobernador, en el marco de una investigación que adelanta en su contra por hechos ocurridos hace seis años.

La investigación es por los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos, por dos aparentes CAI de la Policía que habrían representado un presunto detrimento patrimonial cuando estuvo a cargo de la administración local, con el argumento que no se entregaron, pero la Policía desmiente la acusación y reconoce que sí los recibió.

Las interceptaciones se extendieron por 70 días durante este 2025. El hecho fue confirmado por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Diana Yolima Niño Avendaño, cuando pidió legalizar las conversaciones que tuvo el gobernador para incluirlas en el proceso de 2019.

Cuando la fiscal pidió la legalidad de las interceptaciones, la magistrada Marcela Márquez, del Tribunal Superior de Bogotá, se opuso y cuestionó fuertemente el actuar del ente investigador. Así quedó registrado en un video de la audiencia que se celebró ese día.

Nos preguntamos: ¿además de chuzar al Gobernador ahora también le hacen seguimientos? pic.twitter.com/ktCNrP05FH — Chaves Campuzano Abogados (@ChavesCampuzano) September 1, 2025

Pues ahora, el gobernador de Antioquia buscó a su apoderado para poner en conocimiento un hecho que sucedió este sábado, 30 de agosto, cuando se encontraba compartiendo con sus hijos en un espacio deportivo del municipio de Rionegro, y que llamó su atención.

“A eso de las 9:30 de la mañana me abordó intempestivamente y sin que yo lo hubiera autorizado previamente, en el espacio deportivo de mis hijos, en la ciudad de Rionegro, el señor...”, quien también está interceptado por la Fiscalía General de la Nación en el proceso, explicó Rendón a su abogado.

En un comunicado firmado por el abogado defensor, se lee que “el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona de manera directa le indicó que no tenían nada de qué hablar y le manifestó que cada uno debía defenderse en derecho”, sobre la respuesta del gobernador al ser abordado.

Frente a esto, el apoderado de Rendón explicó que ejercerán todos los actos que en igualdad de armas tenemos con la Fiscalía y señaló que espera creer, como defensor, que lo ocurrido fue “una extraña coincidencia y presumo la buena fe de quien lo abordó sin autorización previa”.

Sin embargo, señaló que teniendo en cuenta los antecedentes graves de persecución judicial que han ocurrido en el proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación, “no puedo dejar de alertar a la opinión pública para que sean veedores de la transparencia del actuar de mi cliente en este proceso en caso tal de que lo ocurrido ayer sea un entrampamiento judicial”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refiere a posibles irregularidades en el marco de su investigación. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Chaves Ortiz explicó que la publicación de este caso se hace porque el Gobernador ha pedido que todo lo relacionado con su proceso debe hacerse público y de cara a los colombianos. “Dejamos constancia de este hecho en aras de la transparencia y con actuar ajustado siempre a la ley”, indicó.

El comunicado lo cerró con un interrogante: “Nos preguntamos: ¿además de chuzar al Gobernador ahora también le hacen seguimientos?”.