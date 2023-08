Así es la tenebrosa cueva del ELN, cerca a Medellín, donde escondían a los secuestrados y evadían a la Fuerza Pública; SEMANA llegó hasta el sitio

Los pasillos del horror

“Nosotros podríamos decir que en las inmediaciones de este lugar hay un cementerio, no sabemos. Esto, hasta hoy, que lo publica SEMANA , era un completo secreto en la zona. Yo creo que vale la pena investigar”, mencionó una persona que acompañó el recorrido.

Fuentes de inteligencia reseñaron que, de momento, no tienen certeza de cuántos escenarios ocultos tendría el ELN en Antioquia porque son difíciles de identificar. | Foto: suministradas a semana api

Las guaridas del ELN

En plena selva, tal como se halló la prisión, armaron el inmueble. De acuerdo con el reporte de la Séptima División, tenía una profundidad de 13 metros de largo por cinco de ancho. En el interior identificaron tres habitaciones, un baño y una cocina. Fuentes de inteligencia reseñaron que, de momento, no tienen certeza de cuántos escenarios ocultos tendría el ELN en Antioquia porque son difíciles de identificar, solo cuando hay operaciones en terreno o la comunidad alza la mano para denunciarlos.

El ELN y el secuestro

Bajo su escalofriante interpretación, cobran por la libertad de las personas que tengan la capacidad de costear sus vicios. En lo que va corrido de este año, en Colombia han sido retenidos ilegalmente cerca de 180 ciudadanos con la modalidad que impuso la guerrilla. Si bien el comando central de la organización firmó un cese al fuego de hostilidades con el Gobierno nacional en el marco de la paz total, los ilegales no se comprometieron a dejar de secuestrar porque reconocen que es su principal fuente de financiación.

Frente a este panorama, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, no anticipa buenos resultados del pacto entre el ELN y la delegación del presidente Gustavo Petro por deficiencias que, a su juicio, tendría la estructuración de la negociación. “Desafortunadamente, no soy optimista. Quisiera serlo, pero no soy optimista porque se siguen cometiendo los mismos errores y espero que el presidente y el Gobierno nacional hagan cumplir lo que han dicho en forma enfática”, manifestó el mandatario.