Autoridades piden el regreso del tapabocas en Antioquia

La Gobernación de Antioquia está en alerta por el incremento de enfermedades respiratorias que en las últimas semanas han colapsado la atención en varios centros hospitalarios del Valle de Aburrá.

En el radar de las autoridades hay un amplio número de virus que están circulando y, en efecto, hay un recrudecimiento de las infecciones que ha afectado, en su mayoría, a la población infantil.

A raíz de esa situación, hay una ocupación alta en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, mientras que los servicios de urgencias también muestran un leve crecimiento.

Por ejemplo, el Hospital San Vicente Fundación detalló que la atención supera el 300 %. El 60 % de los pacientes infantiles que están internados tienen infecciones respiratorias con cuadros de asma y bronquiolitis, además de otras enfermedades crónicas.

Como respuesta para mitigar la propagación, las autoridades recomendaron volver a hacer uso de los elementos de bioseguridad: tapabocas y lavado constante de manos, recursos recomendados dado que ya no son obligación por disposición del Ministerio de Salud.

Según la Asociación Médica de Antioquia, son seis razones las que deberían llamar la atención de las personas para prevenir las enfermedades respiratorias: bajas defensas, no tener completo el esquema de vacunación e interacciones en sitios con poca ventilación donde hay personas con cuadros gripales.

“Todos sabemos que en épocas de lluvias y de frío, las personas tienden a ocupar más espacios cerrados, a hacinarse, a resguardarse, a cerrar las ventanas. Todo esto facilita la transmisión de infecciones respiratorias”, señaló Jorge Iván Posada, vocero de la organización sindical médica.

Además, la Secretaría de Salud de Antioquia informó que hay un incremento en los contagios de coronavirus: hace tres semanas se reportaron 126 infecciones y la última cifra está por encima de 186, diagnosticados en los municipios del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.

Sin embargo, se cree que hay una inconsistencia en los datos de positividad porque las personas no están en la obligación de aplicarse la prueba de detección. A pesar de no estar identificados, las entidades sanitarias no han reportado afectaciones riesgosas en los pacientes.

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud le sumó 995 nuevos casos positivos de covid-19 a Antioquia, el 11 % de la tasa de todo el país, por debajo de Bogotá, que cuantificó 4.098.

Mientras que seis personas fallecieron producto de la infección en Medellín y Envigado: en su mayoría, las víctimas fueron adultos mayores que tenían comorbilidades.

Comportamiento de las UCI en Antioquia

Con base en el Sistema de Monitoreo de las unidades de cuidados intensivos del Ministerio de Salud, diez personas están en cuidado crítico por covid-19. Y otras 11 están internadas en la UCI por sospecha de infección.

El panorama regional de la ocupación está demarcado con la alerta roja, dado que solo está disponible el 14 % de las camas: hay 882 camas y 725 están prestando el servicio.

Los niveles máximos de atención se mantienen en Medellín, Envigado, Apartadó, Rionegro y La Ceja, poblaciones que concentran el mayor número de centros hospitalarios de Antioquia.

Vacunación anticovid

En los 125 municipios de Antioquia ya se han aplicado más de 11.5 millones de dosis contra la covid-19. O sea, la cobertura departamental de inmunización es del 73 %: se han suministrado nueve millones de primeras y segundas dosis; más de un millón de biológicos para el primer refuerzo y dos mil dosis del segundo refuerzo.

La subregión que menos vacunas ha aplicado en el departamento es el Bajo Cauca, cuyo acumulado es inferior del 48 %. Luego la sigue el Urabá antioqueño, Magdalena Medio y el Nordeste. A diferencia, el Valle de Aburrá y el oriente tienen datos favorables en la inmunización.