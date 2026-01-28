Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

Se confirmó la peor noticia tras la desaparición hacia el mediodía de este miércoles 28 de enero de un avión de la aerolínea Satena en Norte de Santander.

El aparato, de matrícula HK4709, cubría la ruta Cúcuta - Ocaña con 15 pasajeros a bordo, 13 de ellos pasajeros y dos tripulantes, fue hallado siniestrado en la vereda Curasica, en Hacarí.

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas antes de que se conociera sobre la tragedia.

De acuerdo con información preliminar recogida por las autoridades, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo.

Tras la pérdida de contacto, la Aerocivil y organismos de socorro desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

En medio de la recolección de información sobre la aeronave, las autoridades lograron establecer que esta había hecho un vuelo antes esta mañana entre Medellín y Ocaña.

Así lo confirmó Airplain, el operador de los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova, de Medellín.

La aeronave había salido a las 7:50 a.m. desde el Olaya Herrera hacia Ocaña, en Norte de Santander.

También se ha conocido desde el equipo de comunicaciones del representante a la Cámara Diógenes Quintero que el congresista y su asistente Natalia Acosta Salcedo perdieron contacto con ellos.

“Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue. Pedimos prudencia de oración en estos momentos de angustia; a pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados”, dijeron. Sin embargo, el aparato ya fue encontrado y desde las autoridades nortesantandereanas confirmaron que no hay sobrevivientes.

