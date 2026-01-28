Antioquia

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

La aeronave desapareció cuando iba con 15 personas a bordo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 9:46 p. m.
La aerolínea prioriza rutas que se han consolidado como alternativas atractivas para quienes buscan viajar en diciembre sin congestiones ni altos costos.
La aerolínea prioriza rutas que se han consolidado como alternativas atractivas para quienes buscan viajar en diciembre sin congestiones ni altos costos. Foto: Créditos: Satena

Se confirmó la peor noticia tras la desaparición hacia el mediodía de este miércoles 28 de enero de un avión de la aerolínea Satena en Norte de Santander.

El aparato, de matrícula HK4709, cubría la ruta Cúcuta - Ocaña con 15 pasajeros a bordo, 13 de ellos pasajeros y dos tripulantes, fue hallado siniestrado en la vereda Curasica, en Hacarí.

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas antes de que se conociera sobre la tragedia.

De acuerdo con información preliminar recogida por las autoridades, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo.

Vehículos

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Medellín

Familia de influencers Los Montañeros denunció amenazas y robo por parte de un trabajador: aparecieron más víctimas

Medellín

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Medellín

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Medellín

Fiscalía declinó su petición para que se declarara Grupo Delictivo Organizado a Juan David Palacio y otros funcionarios del Área Metropolitana

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Medellín

Movimiento en masa en enorme edificio tiene atemorizados a vecinos de la loma San José, en Sabaneta: piden evitar una tragedia como la de Space

Finanzas

Empleo en Medellín: empresas activan más de 33.000 vacantes en la ciudad

Confidenciales

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Medellín

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

Tras la pérdida de contacto, la Aerocivil y organismos de socorro desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

En medio de la recolección de información sobre la aeronave, las autoridades lograron establecer que esta había hecho un vuelo antes esta mañana entre Medellín y Ocaña.

Satena se pronuncia: revela la hora del último contacto de avioneta desaparecida en Norte de Santander con 15 ocupantes

Así lo confirmó Airplain, el operador de los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova, de Medellín.

La aeronave había salido a las 7:50 a.m. desde el Olaya Herrera hacia Ocaña, en Norte de Santander.

También se ha conocido desde el equipo de comunicaciones del representante a la Cámara Diógenes Quintero que el congresista y su asistente Natalia Acosta Salcedo perdieron contacto con ellos.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara, iba en la avioneta de Satena que desapareció en Norte de Santander

“Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue. Pedimos prudencia de oración en estos momentos de angustia; a pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados”, dijeron. Sin embargo, el aparato ya fue encontrado y desde las autoridades nortesantandereanas confirmaron que no hay sobrevivientes.

Diógenes Quintero
Diógenes Quintero Foto: Captura de pantalla video Twitter Diógenes Quintero

Más de Medellín

Aeronave de Satena

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Los Montañeros

Familia de influencers Los Montañeros denunció amenazas y robo por parte de un trabajador: aparecieron más víctimas

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la alcaldía de Daniel Quintero.

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, responde a los escándalos que salpican a su hermano Miguel Quintero.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Juan David Palacio y Daniel Quintero.

Fiscalía declinó su petición para que se declarara Grupo Delictivo Organizado a Juan David Palacio y otros funcionarios del Área Metropolitana

La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Movimiento en masa en edificio Trrazo en Sabaneta tiene en alerta a sus vecinos.

Movimiento en masa en enorme edificio tiene atemorizados a vecinos de la loma San José, en Sabaneta: piden evitar una tragedia como la de Space

Juan David Palacio Cardona (izq.), investigado por corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuando fue su director-

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

Daniel Quintero y Juan David Palacio.

Fiscalía pide declarar Grupo Delictivo Organizado a investigados por corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Juan David Palacio

Noticias Destacadas