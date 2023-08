Cabo del Ejército fue asesinado en medio de un enfrentamiento contra el Clan del Golfo en Antioquia

El Ejército Nacional anunció que interpondrá las denuncias respectivas ante las autoridades competentes y reiteró su compromiso de no detener las operaciones militares en el nordeste del departamento antioqueño hasta dar con los responsables del asesinado del cabo tercero. Además, dispuso de un equipo de acompañamiento interdisciplinario para brindar apoyo a la familia del cabo Astaiza Zambrano en estos momentos difíciles.

Con el propósito de fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares en la zona de Sumapaz, al sur de Bogotá, el Ejército Nacional activó el Plan Ezequiel que busca un control especial en las zonas de acceso a la capital del país. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images