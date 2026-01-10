Antioquia

“Casi no la contamos”: integrante de Zona Prieta sobre aparatoso accidente en Antioquia

Los artistas iban hacia Yolombó a una presentación cuando el vehículo en el que iban se estrelló.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 9:17 p. m.
Dos heridos en accidente de Zona Prieta en Antioquia.
Dos heridos en accidente de Zona Prieta en Antioquia. Foto: Redes sociales

La agrupación de música urbana Zona Prieta sufrió un aparatoso accidente cuando se dirigía hacia el municipio de Yolombó, a unos 90 kilómetros de Medellín, a las fiestas del Marquesado y la Molienda 2026, el que sería su primer show del año.

Juan Fernández, integrante de la agrupación, posteó en sus historias de Instagram: “Quien nos vea, no pensaría que casi no la contamos hace un par de horas”.

Reacción de Juan Fernández, integrante de Zona Prieta, tras aparatoso accidente en Antioquia.
Reacción de Juan Fernández, integrante de Zona Prieta, tras aparatoso accidente en Antioquia. Foto: Redes sociales

El accidente, según Francisco Gómez, secretario de Gobierno de Yolombó, ocurrió cuando el vehículo de la agrupación chocó contra un derrumbe y una camioneta en el Alto de Guagua, en la nueva troncal del Nordeste.

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

"Se activó en el PMU toda la ruta de atención con los bomberos, la policía, el tránsito y nosotros, obviamente, muy pendientes también con el hospital. Finalmente, estas dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital”, relató el funcionario.

Según versiones recogidas por varios medios de comunicación, uno de los integrantes de la agrupación sufrió una herida abierta en una de sus piernas, lo que obligó a que le realizaran una sutura de unos diez puntos.

No obstante, la agrupación, reconocida por la canción El Carbonero, finalmente se presentó en el municipio de Yolombó y anunció que estará de regreso a El Santuario, Antioquia, a unas 3 horas de recorrido, para presentarse esta noche.

En el departamento de Antioquia, igual que en otros municipios de Colombia, se desarrollan fiestas en el ámbito del puente feriado de Reyes Magos.

Por ejemplo, en Marinilla y en el Santuario, en el oriente de Antioquia.

Noticias Destacadas