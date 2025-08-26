Suscribirse

Desactivan cinco emisoras ilegales en Medellín: interferían en las comunicaciones aéreas

El operativo se realizó en articulación con la ANE, la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría y la Aeronáutica Civil.

26 de agosto de 2025, 3:22 p. m.
Alpujarra
Panorámica del Centro de Medellín sector La Alpujarra Medellín octubre 12 del 2022 | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este martes, 26 de agosto, desde la Alcaldía de Medellín, dieron a conocer que lograron la desactivación de cinco emisoras que funcionaban desde la ilegalidad y que amenazaban las comunicaciones aéreas, telefonía móvil, internet y frecuencias de emergencia.

En el operativo desarrollado en el Valle de Aburrá, participaron integrantes de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría y la Aeronáutica Civil.

“Las frecuencias intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), esta última con cobertura del 80 % del territorio metropolitano”, explicaron las autoridades.

Operativos contra emisoras ilegales en Medellín.
Operativos contra emisoras ilegales en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, precisó que siguen con las investigaciones correspondientes para seguir afectando a estas emisoras ilegales.

“En Medellín hay autoridad y orden para proteger la vida y garantizar el correcto uso del espectro. Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”, precisó.

Emisoras ilegales en Medellín.
Emisoras ilegales en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, las autoridades indicaron que: “Las frecuencias desmanteladas tenían antecedentes de interferencias recurrentes, lo que obligó a un proceso de investigación y seguimiento técnico por parte de la ANE y la Aeronáutica Civil. En varios de los casos, se registraron incidentes en los que aeronaves reportaron dificultades para comunicarse con la torre de control, lo que evidenció el nivel de riesgo generado por estas emisiones clandestinas”.

“Seguiremos actuando con rigor y presencia permanente. El espectro es un bien público y no vamos a permitir que se convierta en una amenaza para la seguridad de Medellín y del país. Este es un mensaje claro: donde haya actividad ilegal, allí llegará la autoridad”, agregó el secretario de Seguridad de Medellín.

Los equipos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y se iniciaron los procesos sancionatorios contemplados en la Ley 1341 de 2009, que prevé multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, además de investigaciones penales, conforme al artículo 257 del Código Penal.

