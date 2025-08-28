Disidencias de las Farc asesinaron a un soldado y dejaron a otros dos heridos en Antioquia

En la mañana de este jueves, 28 de agosto, fue atacado un grupo del Ejército Nacional en medio de una emboscada del frente 36 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la Cuarta Brigada Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, los militares desarrollaban operaciones en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, en el departamento de Antioquia.

Los soldados pretendían desactivar un artefacto explosivo improvisado que estaba en la zona y que aparentemente habría sido instalado por alias Primo Gay, cabecilla del GAO-r Estructura 36.

Sin embargo, en medio de esta acción, el grupo criminal abrió fuego contra los militares, desatando un enfrentamiento armado que dejó como saldo un soldado muerto y otros dos más heridos.

El Ejército Nacional dio a conocer que el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, fue asesinado en medio de la acción violenta.

Por su parte, los otros soldados heridos, de quienes se desconoce su identidad, recibieron atención de primeros auxilios y fueron trasladados de manera inmediata vía aérea a la ciudad de Medellín, donde se encuentran bajo observación.

Los soldado heridos fueron extraídos de la zona por un helicóptero. | Foto: Foto: FAC, El País.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Pineda y envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados en este difícil momento que enluta a la institución. Un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento”, señaló la Cuarta Brigada en un comunicado.

Ante esta situación, el Ejército dio a conocer que por el momento permanecen operaciones militares en la región donde ocurrieron los hechos con el fin de dar con los responsables de este acto criminal.