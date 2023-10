Emotiva celebración de mujer que superó el cáncer en Medellín

Los mensajes de solidaridad y apoyo no han parado tras el acontecimiento. Varios ciudadanos han acudido a las redes sociales para expresarle ánimos a Érika, también para recordar episodios similares en donde se inundaron de alegría tras la fuerte batalla.

No es la primera vez que se reportan estas celebracione s. El pasado 21 de mayo un curioso y emotivo hecho se registró en las vías principales de Medellín y, rápidamente, los testigos quisieron captar con sus celulares cada instante del episodio.

El clip no tardó en viralizarse, la felicidad del pequeño se contagió a través de redes sociales, donde los internautas solo han expresado palabras de aliento.

“Me alegro mucho por ellos, pero me genera un fresquito al escuchar que pasan los demás carros y motos que los acompañan con las bocinas de los automotores. ¡Qué chévere!”, indicó otro internauta.

Niños con cáncer cumplieron sueño

“Ayer me dio muy duro dormirme, porque solo pensaba en llegar y subirme en el avión. Por eso hoy, cuando logré cumplir este sueño no me lo creía”, comentó Smith Montiel, uno de los niños.