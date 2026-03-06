Envían a prisión a alias Medio Labio, señalado de enviar cocaína del Clan del Golfo a Europa y lavar $ 137.000 millones con criptomonedas

John Henry González Herrera, conocido con el alias de Medio Labio, señalado articulador de las maniobra de lavado de activos para el Clan del Golfo, acaba de ser enviado a prisión por un juez de control de garantías.

Para las autoridades, Medio labio coordinó el tráfico de cocaína a Europa y la movilización de cerca de 137.000 millones de pesos.

La Fiscalía estableció que el movimiento de esos dineros se hizo a través del método hawala , “un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos de estupefacientes”.

John Henry González Herrera, alias Medio Labio. Foto: Policía Nacional

A Medio labio, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Alias Medio labio negó los señalamientos, sin embargo, en las audiencias se cuestionó por qué estaba en libertad si ya pesaba sobre él una imputación de cargos por lavado de activos en otro proceso.

Los investigadores establecieron que hace unos años, alias Medio Labio abandonó el sistema financiero formal con el fin de “ayudar” los negocios del Clan del Golfo.

Las pruebas recolectadas señalaron que el hombre —con amplios conocimientos en el mundo de las finanzas— recurrió al nominado “método hawala”.

La Fiscalía estableció que alias Medio Labio tenía contacto con varios narcotraficantes y jefes del Clan del Golfo, entre estos, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Ariel Zuluaga, quienes fueron detenidos hace poco en España, con fines de extradición a Colombia.

La Fiscalía General señaló que en por lo menos tres oportunidades habría entregado dinero a integrantes tanto de la Policía Nacional como de Migración Colombia para que le entregaran información clasificada con el fin de evitar su detención.