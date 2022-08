Feria de las Flores: Metro de Medellín amplió el horario y algunas vías estarán cerradas

Este viernes arrancó oficialmente la Feria de las Flores, la celebración más importante de los paisas. Durante dos semanas, Medellín vibrará con más de 500 eventos y con el fin de que los habitantes de la ciudad puedan disfrutar toda la programación, el Metro extendió su operación, mientras que por la instalación de tablados, habrá cierres viales en el primer día de la fiesta.

Para atender la demanda de los usuarios que se movilizarán entre el 5, 6 y 13 de agosto, los últimos trenes con servicio comercial de la línea A -que conecta al sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el norte- saldrán a las 11:40 de la noche desde las estaciones de La Estrella y Niquía.

Para la línea B, desde y hacia San Antonio, el último viaje cerrará a las doce de la noche y lo mismo ocurrirá con el trayecto del tranvía de Ayacucho que se mueve entre el centro de Medellín y el oriente de la ciudad. Este horario también quedó fijo para los tres días más concurridos de la celebración: 5, 6 y 13.

El lunes festivo del 15 de agosto, día en el que finaliza la Feria de las Flores, los últimos trenes desde La Estrella hacia Niquía saldrán a las 10:40 de la noche. Con la ampliación de las horas, se garantizará las transferencias a los metrocables H, J, K, M y P, así como en las líneas 1 y O de buses, sujetas al paso de los últimos metros.

Sin embargo, en la línea dos de buses (Universidad de Medellín – Aranjuez) y las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6 no aplicará la extensión horaria en ninguna de las fechas. Lo mismo ocurrirá en el cable aéreo Arví, que operará 8:30 de la mañana a las 6:00 p.m.

“El Metro de Medellín reitera el llamado a los viajeros a llevar siempre bien puesto el tapabocas en todos los espacios de la red, a respetar el reglamento del usuario y a vivir la cultura metro”, recomendó la compañía paisa que alertó recientemente sobre el comportamiento irregular de los viajeros respecto a las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias.

Cierres viales

Por otro lado, en los eventos de la Feria de las Flores habrá cierres viales. Es el caso del concierto inaugural, aplicará en la carrera 70 entre la circular 1ª y la calle 43, desde las 4:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. No obstante, esta vía presentará cierres diarios hasta el 11 de agosto, entre las 5:00 p.m. y las 2:00 a.m.

Para el evento de la Feria Vía Boyacá las Brisas, el 5 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., se realizará el cierre total de la carrera 66 entre las calles 109 y 112.

El sábado 6 de agosto será la Feria al Ritmo de Bici, entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. El punto de salida es en la carrera 52 (Carabobo), con la calle 73. Para este evento habrá cierres escalonados en 9 kilómetros que estarán acompañados por 30 agentes motorizados y seis en bicicleta, pasando por las comunas de Aranjuez, Castilla, Robledo y La Candelaria.

Marcos Alberto Ossa, director de Asocolflores Antioquia, explica que el regreso del desfile de silleteros demuestra que en Medellín existe una apuesta de ciudad que busca celebrar la vida. “Una feria de más de 60 años es significativa para la ciudad y sus habitantes, es una manera de oxigenar y regresarle la confianza a los antioqueños”. Para esta edición el sector floricultor, representado por Asocolflores, donó 300 millones de pesos en 500.000 flores que utilizarán los artesanos en el desfile. Foto: Cortesía Fredy Builes/ Getty Images. - Foto: .

Ese mismo día, en la carrera 76, entre el Parque Biblioteca y el Parque de Belén, se realizará el cierre de la vía para el paso del “Desfile Dejando Huellas”, a partir de las 11:00 a.m.

El sábado 13 de agosto se llevará a cabo el 25º desfile de Autos Clásicos y Antiguos, desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., por lo que será necesario realizar cierres viales, empezando en la Avenida Las Vegas desde El Colombiano, donde será la salida, pasando por encima del puente de Envigado hasta la Calle 46A sur, la Avenida Regional hasta San Juan, la glorieta de la Avenida Ferrocarril en sentido sur para llegar a la glorieta de Exposiciones, luego hacia la avenida para llegar a la carrera 52, Carabobo, para tomar la Avenida Las Vegas hasta llegar a la Universidad Eafit, donde finaliza el recorrido.

El 11º Desfile Motociclístico Harley Davidson, Héroes De La Patria, Motos Antiguas, Clásicas y Especiales, será el domingo 14 de agosto. El cierre iniciará desde el Parque Lleras subiendo por la calle 8 para conectar con la 10A hasta la 43ª, para llegar hasta la calle 44 San Juan y tomar la Avenida el Ferrocarril, luego la Avenida Guayabal, el Puente de la 4 Sur hasta la Avenida el Poblado y llegando nuevamente al Parque Lleras.

Entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. del domingo 14 tendrá lugar la 23° Caminata Canina y de Mascotas. Para este evento se realizará el cierre de la Carrera 70 desde la Estación Estadio hasta San Juan, llegando a Carabobo y finalizando en Tierragro. Así mismo, se llevará a cabo el Desfile de Chivas y Flores desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., por lo que será necesario cerrar las vías por donde pasará el desfile que inicia en Carrera 70 con calle 49, pasando por la Estación Estadio, San Juan, llegando a Plaza Mayor.

Finalmente, el lunes 15 de agosto se realizará el cierre desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. de las vías Avenida del Río, San Juan y Avenida Ferrocarril llegando hasta el Pabellón Blanco de Plaza Mayor para el desarrollo del 65º Desfile de Silleteros.