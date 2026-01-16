Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Esta semana fue de un nuevo remezón en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los movimientos sucedió en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de donde salió del cargo Jorge Lemus.

En su reemplazo, Gustavo Petro nombró a René Guarín, un ingeniero de sistemas con especialización en auditoría de sistemas de comunicación. Además, cuenta con experiencia en la Subdirección de Inteligencia y es experto en estrategias de seguridad, incluyendo el uso de drones.

Hasta el momento de su nombramiento, se sabía que su cercanía con el presidente Gustavo Petro lo perfilaba como una persona de su entera confianza, por lo que fue escogido para ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pero este viernes, empezaron los cuestionamientos por su llegada a ese importante cargo.

“Vea pues. Ahora quien llega a la dirección del DNI tiene experiencias en secuestros”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario estaba citando un post del periodista Melquisedec Torres, en el que citó una nota de El Tiempo, de la época del M-19 en la que se asegura que Guarín fue capturado por secuestro.

“Qué garantías vamos a tener por Dios todos los Colombianos? En varias oportunidades me ha informado que el gobierno Petro ha utilizado el DNI para perseguir a la oposición democrática. En varias oportunidades me han informado que tendrían comisión exclusiva en Medellín para seguirnos y perseguirnos”, dijo el alcalde.

La nota de prensa citada refiere que el 28 de mayo de 1988, Guarín y otra persona identificada como María Antonia fueron capturados en un intento de secuestro.

Además, en esos hechos murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila.

“Dentro del jeep Suzuki las autoridades encontraron un fusil R-15 con 92 cartuchos, una carabina M-1 punto 30 con 158 cartuchos que había sido robada al M-19 el 8 de junio de 1986 durante un asalto al municipio de Nemocón, donde murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila”, dice la nota de El Tiempo.

“Asimismo, una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con 38 cartuchos, un revólver 38 largo con 88 cartuchos, cinco granadas de fragmentación, un revólver calibre 38 y un revólver calibre 38 que había sido hurtado en atraco a un ciudadano en Bogotá”, detalló.

“Los capturados son René Guarín Cortés, nacido en Bogotá de 25 años de edad, estudiante del noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, quien conducía el campero, y María Antonia Espitia Barreto, de 18 años, residente en el barrio “Bolívar 83” de Zipaquirá, del M-19″, puntualizó.