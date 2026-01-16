Medellín

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Guarín reemplaza a Jorge Lemus.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 2:31 a. m.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro. Foto: Alcaldía de Medellín

Esta semana fue de un nuevo remezón en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los movimientos sucedió en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de donde salió del cargo Jorge Lemus.

En su reemplazo, Gustavo Petro nombró a René Guarín, un ingeniero de sistemas con especialización en auditoría de sistemas de comunicación. Además, cuenta con experiencia en la Subdirección de Inteligencia y es experto en estrategias de seguridad, incluyendo el uso de drones.

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

Hasta el momento de su nombramiento, se sabía que su cercanía con el presidente Gustavo Petro lo perfilaba como una persona de su entera confianza, por lo que fue escogido para ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pero este viernes, empezaron los cuestionamientos por su llegada a ese importante cargo.

Medellín

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

Medellín

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Medellín

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Medellín

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Medellín

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Medellín

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Medellín

“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

Medellín

Drogas, armas y sanciones a dos discotecas deja nuevo operativo sorpresa de Fico Gutiérrez en el Parque Lleras

Medellín

“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

Rene Guarin
Rene Guarin SEMANA Foto: Esteban Vega La Rotta

“Vea pues. Ahora quien llega a la dirección del DNI tiene experiencias en secuestros”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario estaba citando un post del periodista Melquisedec Torres, en el que citó una nota de El Tiempo, de la época del M-19 en la que se asegura que Guarín fue capturado por secuestro.

“Qué garantías vamos a tener por Dios todos los Colombianos? En varias oportunidades me ha informado que el gobierno Petro ha utilizado el DNI para perseguir a la oposición democrática. En varias oportunidades me han informado que tendrían comisión exclusiva en Medellín para seguirnos y perseguirnos”, dijo el alcalde.

La nota de prensa citada refiere que el 28 de mayo de 1988, Guarín y otra persona identificada como María Antonia fueron capturados en un intento de secuestro.

Además, en esos hechos murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila.

“Dentro del jeep Suzuki las autoridades encontraron un fusil R-15 con 92 cartuchos, una carabina M-1 punto 30 con 158 cartuchos que había sido robada al M-19 el 8 de junio de 1986 durante un asalto al municipio de Nemocón, donde murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila”, dice la nota de El Tiempo.

Así está el remezón en el Gobierno de Gustavo Petro: el presidente ya le informó al director del DNI, Jorge Lemus, cuál será su nuevo cargo

“Asimismo, una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con 38 cartuchos, un revólver 38 largo con 88 cartuchos, cinco granadas de fragmentación, un revólver calibre 38 y un revólver calibre 38 que había sido hurtado en atraco a un ciudadano en Bogotá”, detalló.

“Los capturados son René Guarín Cortés, nacido en Bogotá de 25 años de edad, estudiante del noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, quien conducía el campero, y María Antonia Espitia Barreto, de 18 años, residente en el barrio “Bolívar 83” de Zipaquirá, del M-19″, puntualizó.

Más de Medellín

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro.

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Túnel de Oriente.

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

John Jairo Arboleda C.Rector de la Universidad de Antioquia

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia.

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí.

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Ferrocarril de Antioquia

Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

Freddy Guarín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Noticias Destacadas