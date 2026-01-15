Confidenciales

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

Este cambio se da luego de que la semana pasada Petro tomara la decisión de que Jorge Lemus, quien estaba al frente de esta dirección, saliera del cargo.

Redacción Confidenciales
16 de enero de 2026, 12:27 a. m.
Gustavo Petro y René Guarín Cortés.
Gustavo Petro y René Guarín Cortés. Foto: Presidencia / API

Tal como lo había anticipado SEMANA, el presidente Gustavo Petro dejó en firme la designación de René Guarín Cortés como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Encargar, a partir de la fecha, del empleo de Director General del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, al doctor René Guarín Cortés, quien actualmente desempeña el empleo de Jefe de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, dice el decreto que fue firmado por el jefe de Estado este 15 de enero.

Este cambio se da luego de que la semana pasada Petro tomara la decisión de que Jorge Lemus, quien estaba al frente de esta dirección, saliera del cargo y en su reemplazo llegara Guarín. Ambos fueron exmilitantes del M-19.

El nuevo director del DNI se desempeñaba como jefe de la oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, que está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y responde directamente a la Presidencia de la República.

En su hoja de vida se resalta que Guarín es ingeniero de sistemas, con especialización en auditoría de sistemas de comunicación. Cuenta con experiencia en la Subdirección de Inteligencia y es experto en estrategias de seguridad, incluyendo el uso de drones.

Además, su cercanía con el presidente Gustavo Petro lo perfila como una persona de su entera confianza, por lo que fue escogido para ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia.

Mientras tanto, Jorge Lemus será el nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

