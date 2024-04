Fico Gutiérrez enciende alarmas por posible emergencia sanitaria en Medellín y advierte que entró a un “campo minado”

Federico Gutiérrez cumple cien días en la Alcaldía de Medellín: goza de un respaldo en las calles del 80 por ciento, según la medición más reciente de Guarumo y Ecoanalítica. En entrevista con SEMANA, él habló del “campo minado” al que entró el 1 de enero y mostró preocupación por la posible emergencia sanitaria que podría enfrentar la capital de Antioquia por cuenta de una mala gestión del pasado.

SEMANA: Alcalde, ¿cómo le ha ido en estos cien días en Medellín?

Federico Gutiérrez: Medellín es una ciudad espectacular, pero siempre es un gran reto. Queremos que Medellín, cada vez, esté mejor. Estos cien días han transcurrido, primero, en una actividad muy intensa de nuestro equipo para recuperar la confianza porque recibimos la ciudad en una situación muy difícil, recibimos la casa vandalizada, saqueada, incendiada. Lo que nosotros estamos haciendo es poner orden, generando confianza, reuniéndonos de nuevo con la sociedad y desterrando la corrupción de la Alcaldía.

SEMANA: La seguridad es un indicador con el que siempre se mide la gestión de los mandatarios, ¿cómo está la ciudad?

F. G.: Vamos en reducción de todos los delitos, pero nunca es suficiente. Hoy vamos en reducción de homicidios, hurtos y extorsiones. Para mí, la gente tiene que vivir tranquila y tenemos que hacer todos los operativos.

SEMANA: Un estudio de la Universidad Eafit indica que 150.000 inmuebles de Medellín pagan ‘vacuna’, ¿el problema es tan grave?

F. G.: La extorsión muestra que hay disminución de acuerdo con las denuncias, pero este no es un delito en el que yo solo me quedo en denuncias. Yo mismo reconozco que hay un gran subrregistro y la extorsión es un problema grave, yo no voy a descansar hasta que la gente viva tranquila.

SEMANA: ¿Hay otros escenarios, en materia de seguridad, que le generen inquietud?

F. G.: A mí me duele mucho lo que pasa con delitos como la violencia intrafamiliar, es uno de los temas que más tenemos que combatir. También la violencia contra nuestros niños y nuestras mujeres, los abusos. Esas son las luchas que tenemos que dar como sociedad. Yo diría que, de acuerdo con lo que muestran las cifras, vamos mejorando, pero tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores.

SEMANA: La movilidad es un tema primordial en Medellín, ¿vienen más líneas del Metro y metrocables?

F. G.: Yo estoy concentrado en los proyectos prioritarios en movilidad. Lo primero, es que no hay diseño de ningún metrocable, a hoy. ¿Qué queremos proyectar nosotros? Hay que mejorar la capacidad en frecuencias de las líneas A y B del Metro. Vamos revisando, detalle a detalle, la construcción del Metro de la 80. Me sueño con más metrocables, pero vamos por partes, ya eso está en el plan de desarrollo.

SEMANA: Alcalde, ¿usted se siente hoy cómodo con la movilidad de Medellín?

F. G.: La ciudad ha crecido en habitantes y parque automotor. Uno decir que se siente cómodo con la movilidad sería un insulto a la inteligencia de cada ciudadano. Vemos una ciudad cada vez más congestionada y con problemas, por eso la gran apuesta es avanzar en la consolidación del sistema integrado de transporte público; tarifa única, que la gente, con un solo tiquete, se pueda mover. Esto también afecta la calidad del aire, hay que aportarle a una movilidad sostenible.

SEMANA: ¿Usted cambiará la manera en la que se está ejecutando el pico y placa?

F. G.: Yo le he pedido al equipo técnico de la Secretaría de Movilidad que modele, desde el punto de vista técnico, cómo funciona hoy el pico y placa, qué podría modificarse. Ya serán anuncios que se darán, esto no puede ser un tema a la ligera, pero sí es un problema serio que hoy tiene la ciudad.

SEMANA: La innovación es un activo importante en el Valle de Aburrá, ¿usted le está apostando a la materia?

F. G.: Saquearon la entidad encargada de articular la innovación, la ciencia y la tecnología en nuestra ciudad, que es Ruta N, la estamos recuperando, nombramos una gran junta directiva y una gran directora. Estamos proyectando a Ruta N como un gran centro de innovación en América Latina.

SEMANA: La educación también merece atención en esta conversación, ¿cómo recibió el sector?

F. G.: Yo vuelvo e insisto: arrancar fue demasiado complicado porque encontramos todo vuelto un desastre. No habían pagado los servicios públicos de las instituciones educativas públicas de octubre, noviembre y diciembre. Encontramos la tasa de deserción académica más alta de los últimos quince años.

SEMANA: ¿Y qué ha hecho usted por la educación de Medellín estos cien días?

F. G.: Inscribir a los niños para que pudieran arrancar el calendario escolar. El 21 de enero arrancaron 270 mil niños, cuando la inscripción normal debería ser de 300 mil niños. A partir de ese momento, nos pusimos a buscar a los niños que no estaban en el sistema educativo. Hoy ya llevamos 298 mil niños en clases. Viene todo un plan de calidad educativa y hay que darles formación a nuestros jóvenes en media técnica.

SEMANA: EPM es la joya de la corona de Medellín. ¿Qué ha pasado con la compañía?

F. G.: Hemos venido recuperando la confianza en EPM. Hay un nuevo gerente, de toda la vida de EPM. Acabamos de nombrar, hace pocas semanas, una gran junta directiva. Hay que mejorar la calidad de servicios públicos. Las tarifas de energías son importantes, es uno de los grandes temas que hay que revisar.

SEMANA: Las basuras hoy son un grave problema en Medellín, ¿por qué?

F. G.: Nosotros recibimos la ciudad casi que, a punto, de entrar en la peor crisis sanitaria de la historia. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que correspondía hacer en los cuatro años anteriores en lo que llamamos el relleno sanitario de la pradera. No habilitaron una zona de disposición de residuos y la ciudad está, todavía, ad-portas de entrar en una crisis sanitaria por no tener dónde depositar los residuos sólidos, no solo Medellín, también cuarenta municipios más de Antioquia.

SEMANA: ¿Ese riesgo está activo, alcalde?

F. G.: Es un riesgo todavía latente y estamos trabajando muy duro para que no lleguemos a ese punto, tomando decisiones de fondo con las autoridades ambientales. Ese es un riesgo que no dejaron y que, de manera irresponsable, no actuaron.

SEMANA: ¿Cuál es la solución más próxima para resolver el problema?

F. G.: Lo que hay que hacer en el relleno sanitario de La Pradera es habilitar lo que se llama el baso de La Piñuela, donde ya, en días anteriores, resolvimos el tema financiero haciendo una capitalización desde EPM a Emvarias.

SEMANA: ¿Y cómo recibió la salud de Medellín?

F. G.: Por donde uno mire, entramos a un campo minado. Todo es un desastre. No hay entidad que se salve. En el Hospital General no le pagaban al personal médico-asistencial y especialista desde octubre del año pasado, llegamos el primero de enero a empezar a pagar, nos estamos poniendo al día para que los pacientes tengan más disponibilidad. Acá jugaron con la salud.

SEMANA: ¿Qué le quiere decir hoy a los paisas?