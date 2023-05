Frustran el secuestro de una niña en Medellín: madre entrega detalles del impactante momento

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no tiene reporte del presunto intento de secuestro, solo de robo.

Una mujer habría intentado secuestrar a una menor de edad en el centro de Medellín y la comunidad la agarró a golpes para evitar que cumpliera su objetivo. La madre de la víctima habló del impactante suceso y puso en alerta a los padres de familia.

A plena luz del día, la abuela estaba caminando con la menor por las inmediaciones del edificio Coltejer, donde adelantaba unas diligencias. En medio del recorrido, alguien la abordó de manera violenta para exigirle dos cosas.

“Una mujer morena la encuella y le dice que, por favor, le entregue el bolso y la niña”, relató la progenitora, quien se identificó como Angie. La adulta le respondió que le cedía sus pertenencias, pero se negó rotundamente a dar a su nieta.

Los ciudadanos que presenciaron el supuesto incidente evitaron el rapto y tomaron justicia por mano propia. Ellos acorralaron a la presunta secuestradora, mientras la lesionaban de manera reiterativa y le lanzaban palabras de alto calibre.

Acá la mujer en el bunker de la Fiscalía después de ser capturada y golpeada por la comunidad cuando pretendía raptar una bb en junin con la playa @PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/2UpJybe4vY — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 10, 2023

Las agresiones quedaron en evidencia en videos que circulan en internet. Los testigos dan por hecho que la mujer intentó arrebatar a la menor de edad y se vieron en la obligación de intervenir, pero todo terminó en un linchamiento.

Una vez la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue alertada del hecho, desplazó a las unidades del cuadrante para frenar los golpes. En medio de la confusión, privaron de la libertad a la supuesta protagonista de la alteración.

Los hechos ocurrieron en el centro de Medellín. - Foto: Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, los organismos judiciales no la están procesando por delitos relacionados con secuestro, sino por intento de hurto. Cuando los uniformados atendieron el caso, solo les dieron cuenta de que trató de robar a alguien.

La madre de la niña que estuvo involucrada en el hecho insistió en que hubo una detención ilegal y encendió las alarmas por la presunta conducta delincuencial que se estaría dando en la capital de Antioquia, desconocida para las autoridades.

“Por favor, cuidemos nuestros niños, no los expongamos, no los pongamos en riesgo, hay personas muy malas”, manifestó. De momento, la dirección de Infancia y Adolescencia de Medellín no tiene en el radar denuncias sobre este caso.

No obstante, el secuestro sí es un fenómeno que se ha dado. El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la misma institución revela que se ha alertado sobre ocho casos con arma de fuego.

El centro de Medellín es la zona más insegura de Medellín. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por ejemplo, un ciudadano fue privado de la libertad en su propia casa cuando se negó a pagar una millonaria extorsión que le exigió una supuesta banda delincuencial de Medellín. Una llamada telefónica lo salvó de morir.

Cuatro hombres fuertemente armados llegaron hasta la residencia de la víctima para cobrarle la deuda que tenía pendiente con la organización. Él aseguró que no tenía el dinero y lo amordazaron violentamente.

Al parecer, con el paso de los minutos la cifra iba aumentando. Saltó de siete millones de pesos a 14. Entre más se negaba y mostraba la imposibilidad de pagarles, más duro lo golpeaban. Así transcurrieron varias horas.

Incluso, trataron de cortarle la oreja con un cortaúñas, reveló El Colombiano. Sus lamentos pusieron en alerta a los vecinos del corregimiento de San Antonio de Prado. Una persona tomó la decisión de alertar a la Policía Nacional.

El comerciante fue secuestrado en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín. - Foto: Getty Images

Las unidades que estaban en las inmediaciones del sector se desplazaron hasta la vivienda que fue referenciada y tocaron la puerta con insistencia. En extrañas circunstancias, el comerciante los atendió malherido.

Él alcanzó a decirles que en el inmueble se encontraban cuatro delincuentes, quienes lo estaban golpeando con objetos contundentes y solicitando una suma de dinero para su liberación.