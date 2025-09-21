Fuerte temblor en Colombia: sismo de 4.6 sacude a Medellín y otras ciudades en la tarde de este domingo, 21 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, dio a conocer un nuevo reporte del fuerte temblor que se sintió este domingo, 21 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, el sismo se registró a las 3:18 de la tarde, donde el epicentro fue localizado a nueve kilómetros del municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia.

El fuerte movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, se registró una latitud de 6.39 y una longitud de -76.13.

Así mismo, sobre las 3:30 de la tarde, se reportó una réplica en el mismo municipio, pero con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Ante esta situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), se pronunció a través de su cuenta de X tras hacer un monitoreo.

“Estamos en comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. Hasta el momento no se reportan novedades. Seguimos atentos”, indicó la entidad.

Sin embargo, la población antioqueña ha reportado a través de redes sociales que el primer sismo de 4.6 se sintió con gran fuerza en la ciudad de Medellín, así como en municipio como Bello, Rionegro, Entrerríos, Barbosa, Sabaneta, Itagüi, Envigado, entre otras regiones del departamento.

#sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 2km de #Medellín, Colombia. 142 reportes en un radio de 74km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real pic.twitter.com/cEqw9ooumo — Earthquake Network (@SismoDetector) September 21, 2025

Algunos ciudadanos mencionaron que en medio del temblor se activó la alarma de Earthquake de Google, que avisa incluso antes de tiempo el movimiento telúrico.

“Sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 2 km de Medellín, Colombia. 142 reportes en un radio de 74 km. Descarga la app desde https://sismo.app/es/download para recibir alertas en tiempo real”, dice Earthquake en su cuenta de X.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía en general a tener a la mano algún kit de emergencia en dado caso de ser necesario una evacuación.