Fuerte temblor en Colombia: sismo de 4.6 sacude a Medellín y otras ciudades en la tarde de este domingo, 21 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor sobre las 3:18 de la tarde.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Fuerte temblor de 5,3 de intensidad sacude a Medellín en la madrugada del domingo 14 de septiembre.
Temblor en Medellín. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de SGC y Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, dio a conocer un nuevo reporte del fuerte temblor que se sintió este domingo, 21 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, el sismo se registró a las 3:18 de la tarde, donde el epicentro fue localizado a nueve kilómetros del municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia.

El fuerte movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, se registró una latitud de 6.39 y una longitud de -76.13.

Así mismo, sobre las 3:30 de la tarde, se reportó una réplica en el mismo municipio, pero con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Ante esta situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), se pronunció a través de su cuenta de X tras hacer un monitoreo.

“Estamos en comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. Hasta el momento no se reportan novedades. Seguimos atentos”, indicó la entidad.

Sin embargo, la población antioqueña ha reportado a través de redes sociales que el primer sismo de 4.6 se sintió con gran fuerza en la ciudad de Medellín, así como en municipio como Bello, Rionegro, Entrerríos, Barbosa, Sabaneta, Itagüi, Envigado, entre otras regiones del departamento.

Algunos ciudadanos mencionaron que en medio del temblor se activó la alarma de Earthquake de Google, que avisa incluso antes de tiempo el movimiento telúrico.

“Sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 2 km de Medellín, Colombia. 142 reportes en un radio de 74 km. Descarga la app desde https://sismo.app/es/download para recibir alertas en tiempo real”, dice Earthquake en su cuenta de X.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía en general a tener a la mano algún kit de emergencia en dado caso de ser necesario una evacuación.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.

