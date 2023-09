Hombre con 21 investigaciones y acusado por homicidio en Quibdó recibió casa por cárcel; la jueza dijo que era muy drástico enviarlo a prisión

Las razones de la medida

“... la medida de aseguramiento no es un anticipo de la pena, estamos frente a una medida cautelar. Con esto se pretende tener esa pericia o prevenir que efectivamente se resguarde la persona que está implicada dentro de un proceso que está en etapa de investigación, no podemos hablar de responsabilidad, aquí no hay certeza de absolutamente nada”, dijo la juez antes de anunciar la decisión que tomaba frente a alias de Chespi.

Además, en la audiencia, la juez habla de la actividad delictiva de esta persona. “Dios mío, Córdoba Rentería Josuar Esneider, Dios, acá lo que podemos mirar es que desde muy temprana edad este joven viene viéndose inmerso en la realización de diferentes conductas ilícitas, pero tampoco puede dejar de lado el hecho de que no constituye ninguna de las anteriores antecedentes penales... no ha sido vencido en juicio, no existe sentencia condenatoria que me pueda arrojar luces de que efectivamente esta persona ya cuenta con antecedentes penales lo que haría parte de una agravación punitiva”, dijo.