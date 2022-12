Impresionante video: hombre que iba en silla de ruedas esquivó un carro parqueado y lo arrolló una volqueta en Envigado, Antioquia

Un grave accidente se registró en la tarde de este jueves, 22 de diciembre, en inmediaciones del parque principal del municipio de Envigado, ubicado al sur del Valle de Aburrá. Un adulto mayor con movilidad reducida murió tras ser atropellado por una volqueta.

El lamentable suceso ocurrió específicamente en la calle 37 Sur donde, según las autoridades, esta persona, identificada como Alfredo de Jesús Gómez, de 60 años de edad, se movilizaba en silla de ruedas, se salió del carril izquierdo hacia el derecho debido a que se encontraba un vehículo estacionado y al cruzar pasó una volqueta y lo arrolló.

“Al esquivar el vehículo que se encontraba parqueado a unas cuatro cuadras del parque principal, al hombre lo arrastró la volqueta unos ocho metros, donde le provocó graves lesiones en su zona abdominal y partes inferiores. De inmediato falleció en el sitio”, afirmó Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado.

Al lugar de la emergencia llegaron agentes judiciales de la Secretaría de Movilidad de Envigado, una ambulancia y varios hombres del Cuerpo de Bomberos, quienes por varios minutos trataron de sacar el cuerpo del señor, que quedó debajo de la volqueta roja. Por ello, ese tramo permaneció cerrado más de una hora mientras realizaban el levantamiento.

Las autoridades investigan el caso, mientras que la ciudadanía pide más controles por parte de la Secretaría de Movilidad para contrarrestar la cantidad de carros mal estacionados y los que van a altas velocidades. Solo este año han fallecido 16 personas en Envigado por cuenta de estas emergencias viales, dos más que en 2021, por lo que las autoridades están preocupadas. La Policía vial está atenta para contrarrestar la cantidad de carros mal estacionados y los que van a altas velocidades.

‘Youtuber’ por poco ocasiona grave accidente en carreteras de Antioquia

Sebastián Herrera 531 es un ‘youtuber’ que decidió salir a las carreteras del departamento de Antioquia con un grupo de amigos para probar una nueva motocicleta; se trata de la Triumph Street Triple RS, en lo que llamó una revisión y prueba de manejo a fuego, según el video que publicó en esta red social.

El joven asegura que es el tercer video que grabó el pasado 10 de diciembre de 2022, “pero había que aprovechar porque vea el juguete que me trajeron acá; esta es una Triumph Street Triple RS. Es una moto muy rara porque es especial en cuanto al diseño y al motor”.

El recorrido de Sebastián Herrera lo realiza en la motocicleta en modo rider, que según lo explica él mismo, indica que tiene apagado el control de tracción para “poder sacarle el máximo provecho”.

Las velocidades en el recorrido van desde los 75 hasta los 185 kilómetros por hora, que es cuando por poco se genera el accidente al sobrepasar a uno de sus compañeros en una curva, la cual la toma muy abierta y queda en el carril contrario sobre el cual se moviliza otro motociclista.

“Lo que pasa es que el ABS de la moto, que es el Sistema de Frenos Antibloqueo, se activa y me hace perder potencia de frenado. El ABS lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda no deslice. Creo que fue un error de la computadora”, afirma Sebastián.

El youtuber afirma que por fortuna el otro motociclista que circulaba por esa carretera de Antioquia “iba por la orilla y esto no pasó a mayores gracias a Dios. Le ofrezco disculpas al señor porque la verdad fue un error muy grave que esto haya sucedido. Siquiera no hubo tragedia. Son cosas que pasan, los médicos también se enferman. Aquí la moto me falló”.

Indica, además, que en otra motocicleta ha pasado y realizado la misma maniobra incluso a mayor velocidad, 195 kilómetros por hora, por ese mismo punto, por lo que “queda demostrado que por más que creamos que todos está bajo control, siempre hay cosas que no vamos a controlar y que debemos ser más cuidadosos, y, sobre todo, no confiarnos tanto cuando estamos en la calle a tanta velocidad y con motos que no conocemos”.

Se puede ver en el video compartido por el propio Sebastián cómo él y su acompañante realizan adelantamientos en doble línea amarilla, curvas, lado derecho de los otros automotores y otros puntos no permitidos por las normas de tránsito.