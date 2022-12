‘Youtuber’ por poco ocasiona un grave accidente en carreteras de Antioquia

Sebastián Herrera 531 es un youtuber que decidió salir a las carreteras del departamento de Antioquia con un grupo de amigos para probar una nueva motocicleta; se trata de la Triumph Street Triple RS, en lo que llamó una revisión y prueba de manejo a fuego, según el video que publicó en esta red social.

El joven asegura que es el tercer video que graba en el día, 10 de diciembre de 2022, “pero había que aprovechar porque vea el juguete que me trajeron acá; esta es una Triumph Street Triple RS. Es una moto muy rara porque es especial en cuanto al diseño y al motor”.

El recorrido de Sebastián Herrera lo realiza en la motocicleta en modo rider, que según lo explica él mismo, indica que tiene apagado el control de tracción para “poder sacarle el máximo provecho”.

¿Y si es gente que la pasa bacano sin hacerle daño a nadie y nosotros somos simplemente unos envidiosos? pic.twitter.com/eG0g6w8Rnr — Rafael Noguera (@ranoguera) December 13, 2022

Las velocidades en el recorrido van desde los 75 hasta los 185 kilómetros por hora, que es cuando por poco se genera el accidente al sobrepasar a uno de sus compañeros en una curva, la cual la toma muy abierta y queda en el carril contrario sobre el cual se moviliza otro motociclista.

“Lo que pasa es que el AVS de la moto, que es el Sistema de Frenos Antibloqueo, se activa y me hace perder potencia de frenado. El AVS lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda no deslice. Creo que fue un error de la computadora”, afirma Sebastián.

El youtuber afirma que por fortuna el otro motociclista que circulaba por esa carretera de Antioquia “iba por la orilla y esto no pasó a mayores gracias a Dios. Le ofrezco disculpas al señor porque la verdad fue un error muy grave que esto haya sucedido. Siquiera no hubo tragedia. Son cosas que pasan, los médicos también se enferman. Aquí la moto me falló”.

Indica además que en otra motocicleta ha pasado y realizado la misma maniobra incluso a mayor velocidad, 195 kilómetros por hora, por ese mismo punto, por lo que “queda demostrado que por más que creamos que todos está bajo control, siempre hay cosas que no vamos a controlar y que debemos ser más cuidadosos y sobre todo no confiarnos tanto cuando estamos en la calle a tanta velocidad y con motos que no conocemos”.

Antes y después del incidente se puede ver en el video compartido por el propio Sebastián cómo él y su acompañante realizan adelantamientos en doble línea amarilla, curvas, lado derecho de los otros automotores y otros puntos no permitidos por las normas de tránsito.

Lamentable: accidentes recientes en las vías de Antioquia dejaron tres muertos

Los accidentes de tránsito por las carreteras de Antioquia cada vez sorprenden más a las autoridades. En el transcurso de este martes 6 de diciembre, el departamento vivió una racha de tragedias, en la que, según los reportes, tres personas perdieron la vida.

El primer caso ocurrió en el sector La Mosquita, en jurisdicción del municipio de Rionegro, específicamente en la vía que conduce al aeropuerto José María Cordova. Allí, una moto chocó contra un camión cisterna y luego de estrellarse contra otro automóvil, los dos ocupantes que iban quedaron debajo del vehículo. Las dos personas lamentablemente murieron.

Así mismo, otro accidente ocurrió en la vía que de Santa Fe de Antioquia conduce al municipio de Buriticá. En este, un motociclista chocó contra la parte posterior de una volqueta y murió en el lugar.

En otro caso, en la Autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la cementera Argos, tres carros, entre ellos dos camiones, chocaron fuertemente. Uno de los conductores que quedó atrapado fue auxiliado por las personas que se movilizaban en la zona y después recibió atención de paramédicos.