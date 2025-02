Mujer que sobrevivió a 26 puñaladas de su expareja en Medellín denuncia nuevas amenazas

“Yo estaba en la caja registradora cuando él entró, me miró con cara de odio, me cogió por el pelo y empezó a apuñalarme. Cuando terminó, salió corriendo. No sé cómo, pero inmediatamente me paré y empecé a buscar ayuda. Llegué al hospital consciente, me suturaron las heridas más grandes y lograron salvarme”, expresó.