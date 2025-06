No hay cura para tanta iglesia: esta es la preocupante radiografía que devela el déficit de sacerdotes en Colombia

“Ahora el mundo es más erotizado y la Iglesia no ha sabido responder a eso, con unos valores que no corresponden a la educación emocional que se vive hoy. El tema celibatario es muy poco atractivo, como pudo ser años atrás ”, dijo. Además, aseguró que “la Iglesia ha perdido su liderazgo en la sociedad al no tener tan marcada su influencia”.

“No me salí del ejercicio ministerial por problemas celibatarios. Realmente, no encontré alguna coincidencia entre los valores que hoy me caracterizan y los valores de la Iglesia. Eso me llevó con firmeza a tomar distancia y decir: no quiero ejercer más”, indicó Linero.