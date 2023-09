Pánico colectivo habría causado desmayos en más de 30 estudiantes en un colegio de Betania, Antioquia

“Hemos logrado indagar a partir de entrevistas, que se trataría de un episodio colectivo de pánico. No quiere decir que no sea una situación clínica, sin embargo, pues minimiza el riesgo de fatalidades. Dependemos mucho de la colaboración de la comunidad en el sentido que, vamos a necesitar prestarle mucha atención a los casos que tenemos en el momento y, por lo tanto, queremos darles un parte de tranquilidad”, aseguró Meza.

Asimismo, el cuerpo médico extendió la invitación a la ciudadanía a no difundir “los mal llamados chismes sobre el asunto. Hasta ahora se está investigando la causa, no hay una causa clara. Entonces si escucha por ahí, qué fue una intoxicación, un embrujo, si escucha, cualquier cosa de esas, traten de no prestarle atención a esas ideas. Porque en realidad todavía se está investigando”.