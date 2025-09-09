Papás de Valeria Afanador responden al abogado del colegio por hablar de indemnización: “Insensibles e hirientes”

Los papás de Valeria Afanador respondieron a las declaraciones entregadas por Francisco Bernate, abogado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en las que habló de una posible millonaria indemnización.

Por medio de un comunicado, los allegados a la pequeña dejaron claro que lo que menos les interesa es ganar dinero con lo que le pasó a su hija, sino que buscan que los responsables paguen por lo que hicieron.

Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña. | Foto: Noticias Caracol

“La muerte de nuestra hija ha sido una pérdida devastadora, que ha marcado nuestras vidas y las de sus hermanitos para siempre. Valeria no es una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que la ausencia de la menor es irreparable y ningún dinero, por mucho que sea, puede “compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia”.

Por ello, los progenitores de Valeria rechazaron de manera tajante que la defensa del colegio intente, según ellos, cubrir la responsabilidad de la institución y reducir lo sucedido simplemente a una cifra económica.

Asimismo, reiteraron que no tienen ningún interés en que simplemente se lleve a cabo una reparación económica:

“Este tipo de afirmaciones, además de ser profundamente insensibles, hirientes y malintencionadas, desvían la atención de lo verdaderamente importante: la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”, dice el comunicado.

Manuel Afanador, padre de Valeria. | Foto: SEMANA

“Así mismo, buscan dividir a todo un país que se unió por el crimen de una menor indefensa, inocente, que deberá ser esclarecido en el menor tiempo posible”, añadió.

La familia de la pequeña recordó que tiene todo el derecho de saber lo que realmente ocurrió con Valeria y llevar a los responsables ante la justicia, para lograr que haya una reparación de manera integral al daño que les ocasionaron.

“Nuestra lucha es, y seguirá siendo, por la memoria de Valeria, por su dignidad y por evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos vivido”, apuntaron.

Por último, Manuel Afanador y su esposa, Luisa Cárdenas, aprovecharon para darles las gracias a todas las personas que los han acompañado desde el primer momento en el que su hija desapareció.

“Agradecemos el acompañamiento de todos aquellos que han estado con nosotros en este doloroso proceso y confiamos en que la verdad prevalecerá”, concluyeron.