Suscribirse

Nación

Abogado de familia de Valeria Afanador habló claro sobre póliza con la que indemnizarían a papás de la niña: “Ante los ofrecimientos”

El cuerpo de Valeria Afanador apareció flotando en el río Frío, luego de 18 días de búsqueda.

Redacción Nación
9 de septiembre de 2025, 2:30 p. m.
Julián Quintana, abogado de Valeria Afanador
De izquierda a derecha: Valeria Afanador y el abogado Julián Quintana. | Foto: Montaje: El País / Fotos tomadas de redes sociales

Sigue siendo un misterio el caso de la muerte de la niña Valeria Afanador, cuyo cuerpo sin vida fue hallado tras 18 días de búsqueda.

El cuerpo de la menor de 10 años, quien tenía síndrome de Down, fue encontrado por un campesino en el río Frío, en zona rural de Cajicá, Cundinamarca.

La última vez en que la menor fue vista con vida fue en mientras se encontraba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, Cajicá.

Contexto: Se conoce lo que hizo rectora del colegio de Valeria Afanador tras enterarse de su desaparición: hay varios detalles

Por lo tanto, la familia y el abogado de los padres de Valeria Afanador han cuestionado con firmeza al colegio, dado que la menor estaba en ese momento bajo la responsabilidad de la institución educativa.

De hecho, si bien Medicina Legal indicó en su dictamen forense que Valeria murió por ahogamiento y que no se hallaron signos de violencia física, aún quedan muchas dudas frente al caso.

Ahora, mientras avanzan la investigación para establecer si hubo, o no, un tercero involucrado, el abogado del colegio, el jurista Francisco Bernate, habló sobre una póliza con la que indemnizarían a la familia de la niña.

Lo anterior, fue rechazado por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria. El jurista se pronunció en X, esta mañana de martes, 9 de septiembre.

“Ante los ofrecimientos del colegio, la familia de Valeria Afanador es clara: Valeria no se reemplaza con dinero. No queremos pólizas, queremos justicia. Que la rectora y los profesores sean condenados por su homicidio”, dijo Quintana en la citada red social.

Bomberos de Cundinamarca revelan nueva información del caso Valeria Afanador.
Valeria Afanador y el colegio donde estudiaba. | Foto: Montaje Semana

“Sé que pasa de nueve ceros”

En entrevista con La Red Viral, el abogado Francisco Bernate indicó que, de comprobarse que el colegio de Valeria tuvo responsabilidad alguna en su muerte, esta institución educativa procedería con una reparación.

El jurista indicó que dicha reparación estaría orientada a la activación de una póliza que sería “bastante generosa”.

Contexto: Abogado del colegio de Valeria Afanador se refirió a una póliza para la familia, quienes exigen verdad y justicia

“No tengo el monto exacto, pero sé que es un número relevante. Sé que pasa de nueve ceros, es un número muy importante, pero no tengo el monto exacto en pesos. Sí sé que es una póliza que se renovó este año y que además a todos los padres y a toda la comunidad se les dio a conocer la existencia de esta póliza porque, pues, de alguna manera, les daba tranquilidad frente a sus hijos, que pudieran ellos saber que cualquier cosa que les pasara: que se cayó, que se pegó, que se fracturó, todo lo iba a asumir esa póliza de seguros”, indicó Bernate en La Red Viral.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Isabella y Beéle video viral: ex de la modelo se pronunció y tomó radical decisión: “Víctima de la exposición”

2. Alias Cheli y Toro, los escurridizos socios de Iván Mordisco que manda la parada en el Cauca

3. El insólito error que aparece en la hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes

4. La playa más contaminada de Miami: niveles de bacterias fecales ponen en alerta la salud y el turismo en Florida

5. 🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valeria Afanadorcajica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.