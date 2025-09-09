Abogado de familia de Valeria Afanador habló claro sobre póliza con la que indemnizarían a papás de la niña: “Ante los ofrecimientos”

Sigue siendo un misterio el caso de la muerte de la niña Valeria Afanador, cuyo cuerpo sin vida fue hallado tras 18 días de búsqueda.

El cuerpo de la menor de 10 años, quien tenía síndrome de Down, fue encontrado por un campesino en el río Frío, en zona rural de Cajicá, Cundinamarca.

La última vez en que la menor fue vista con vida fue en mientras se encontraba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, Cajicá.

Por lo tanto, la familia y el abogado de los padres de Valeria Afanador han cuestionado con firmeza al colegio, dado que la menor estaba en ese momento bajo la responsabilidad de la institución educativa.

De hecho, si bien Medicina Legal indicó en su dictamen forense que Valeria murió por ahogamiento y que no se hallaron signos de violencia física, aún quedan muchas dudas frente al caso.

Ahora, mientras avanzan la investigación para establecer si hubo, o no, un tercero involucrado, el abogado del colegio, el jurista Francisco Bernate, habló sobre una póliza con la que indemnizarían a la familia de la niña.

Lo anterior, fue rechazado por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria. El jurista se pronunció en X, esta mañana de martes, 9 de septiembre.

“Ante los ofrecimientos del colegio, la familia de Valeria Afanador es clara: Valeria no se reemplaza con dinero. No queremos pólizas, queremos justicia. Que la rectora y los profesores sean condenados por su homicidio”, dijo Quintana en la citada red social.

Valeria Afanador y el colegio donde estudiaba. | Foto: Montaje Semana

“Sé que pasa de nueve ceros”

En entrevista con La Red Viral, el abogado Francisco Bernate indicó que, de comprobarse que el colegio de Valeria tuvo responsabilidad alguna en su muerte, esta institución educativa procedería con una reparación.

El jurista indicó que dicha reparación estaría orientada a la activación de una póliza que sería “bastante generosa”.