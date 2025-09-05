Papá de Valeria Afanador contó lo que le dicen los hermanos de la niña tras confirmarse su muerte: “Realmente devastador”

Pese a que Valeria Afanador finalmente fue encontrada sin vida en el río Frío, muy cerca del colegio del que desapareció en Cajicá, todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó con ella y cómo terminó ahogada.

Por ello, Manuel Afanador, su papá, continúa en la lucha para que las investigaciones no paren y se establezca la responsabilidad que hay, por ejemplo, de parte de la institución educativa.

Mientras todo avanza, la familia ha tenido que aprender a lidiar con el dolor por la pérdida de la pequeña. Además de los papás, los hermanos de Valeria han resultado muy afectados por la noticia de su muerte.

Valeria Afanador. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

“Son momentos muy duros. Nuestra familia, los hermanitos de Valeria, están en un proceso muy, muy duro”, confesó el hombre en diálogo con la emisora Caracol Radio.

Manuel reveló lo que le repiten una y otra vez los niños, quienes siguen recordando con mucho amor y cariño a la menor que murió con tan solo diez años.

“Escucharlos decir que ellos querían abrazar a su hermana y que no querían ser cinco, sino que querían seguir siendo seis, como era nuestro núcleo familiar”, contó.

El progenitor de la niña no ocultó que está pasando por un momento muy complejo, el cual, según dijo, se vuelve más difícil al escuchar a sus otros hijos hablar de su hermana.

Valeria Afanador y colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. | Foto: Foto 1: Gimnasio Campestre Los Laureles / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

“Ha sido realmente devastador para mí como padre mantener la esperanza, hasta el último día, de encontrar a la niña con vida y bueno, este es el desenlace que yo creo que nadie esperaba”, comentó.

Por otra parte, confirmó lo que dijo hace algunos días: sus otros hijos fueron sacados del colegio en el que desapareció Valeria. Por ahora, están a la espera de cómo avanzan las investigaciones para que se conozcan las sanciones en contra de la institución, si es que se concluye que hubo responsabilidad en lo ocurrido.

Asimismo, se mantuvo en su idea que hay una tercera persona involucrada en el caso, por lo que remarcó que más allá del resultado sobre la causa de muerte dada a conocer por Medicina Legal, la investigación debe continuar hasta el fondo.

“Mi posición, como se lo se lo repetí ayer a la doctora Daisy, es que mi hija no salió sola del colegio y vamos a seguir trabajando para llegar a investigar a fondo qué fue lo que sucedió“, afirmó.

Para Manuel Afanador, en los videos que se han conocido queda en evidencia que son muy extraños los comportamientos de su hija y, por lo mismo, cree que alguien la pudo haber inducido para que cruzara la cerca que divide al colegio de una parte muy cercana al río.

Incluso, descartó en gran medida que Valeria hubiera podido salir del sitio con el objetivo de perseguir a algún perro. “Mi hija era muy inteligente y también medía riesgos”, añadió.