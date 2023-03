Paro minero: movilidad en el Bajo Cauca no se restablece, fuerza pública ha tenido que custodiar los vehículos para evitar ataques

La situación en el Bajo Cauca, antioqueño no deja de ser delicada, aunque la fuerza pública ha reportado que la movilidad y la tranquilidad se ha venido recuperando, los pobladores de esta región del país que no participan del paro, denunciaron que si no es con acompañamiento de la Policía o el Ejército se corre el riesgo de ser agredido por los manifestantes.

Con caravanas de la Fuerzas Militares son movilizados los vehículos en el Bajo Cauca, antioqueño. - Foto: Fuerzas Militares

Por su parte, desde la Fuerzas Militares indicaron que más de 650 de sus hombres se encuentran desplegados en la zona para garantizar la seguridad de quienes usan las vías. “En los 161 kilómetros de vía que une a Caucasia con Yarumal, en Antioquia, las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas con el objetivo de garantizar la seguridad de las caravanas que actualmente se realizan sobre la troncal de occidente”, indicaron desde las Fuerzas Militares.

Agregaron que, “vehículos de carga con alimentos, productos agrícolas e insumos para el campo, así como transporte público y particular, son custodiados por los uniformados quienes por tierra y aire acompañan el recorrido con el objetivo de permitir la libre movilidad y el desarrollo económico de la región”.

Sobre el balance en dos días de operaciones bajo la modalidad de caravanas, indicó la fuerza militar que, “hasta el momento ya se han movilizado más de 700 automotores entre el lunes 13 y martes 14 de marzo, tanto en el sentido Caucasia - Yarumal, como Yarumal - Caucasia, permitiendo que la región del Bajo Cauca antioqueño retorne a la normalidad”.

Al saber que el Clan del Golfo está detrás de las acciones violentas, señalaron las fuerzas militares que, “adicional al componente militar que se moviliza en medio de las caravanas, están las tropas ubicadas a lado y lado de la carretera en puntos estratégicos para permitirle a viajeros y transportadores un viaje seguro sobre este importante eje vial”.

Por su parte la Fuerza Aérea señaló que se destinó una aeronave para transportar a pacientes médicos que necesitaban atención urgente.

Con caravanas de la Fuerzas Militares son movilizados los vehículos en el Bajo Cauca, antioqueño. - Foto: Fuerzas Militares

“El Comando Aéreo de Transporte Militar en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, dispuso nuevamente de una aeronave medicalizada King-350 para realizar el traslado de 3 nuevos pacientes críticos desde Caucasia y El Bagre en el Bajo Cauca Antioqueño”, indicó la Fuerza Aérea.

Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Iván Velásquez reconoció que detrás de esos hechos criminales está el Clan del Golfo, que presiona a las comunidades. “Tenemos suficiente información de inteligencia para afirmar que detrás de estas acciones se encuentra sin duda el Clan del Golfo, es necesario que la comunidad sienta el respaldo de la fuerza pública”, manifestó el funcionario.

Agregó que, “a pesar de que continúan algunos hechos de violencia aislados en la región del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño, la fuerza pública ha venido recuperando plenamente estos territorios. Se ha hecho un esfuerzo en la remoción de enormes árboles que habían cortado sobre las vías y que demoró por muchas horas el pleno paso por las carreteras de la zona”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que el Clan del golfo está detrás de las acciones violentas en el paro minero. - Foto: Ministerio de Defensa

De igual manera indicó que, “ya en este momento se encuentran plenamente en servicio las carreteras, se han hecho algunas caravanas para abastecer los comercios de estás poblaciones desde Planeta Rica, desde el sur de Córdoba, hasta Caucasia; una caravana que saldrá desde Medellín con una concentración, luego en Yarumal para desplazarse una gran cantidad de camiones custodiados por Ejército y la Policía Nacional para llegar hasta Montería”.

Manifestó el ministro Velásquez que, “también aprovisionar estos municipios no solo con alimentos sino con gas natural, que ha venido escaseando en la región, también desde la gobernación de Antioquia se han suministrado ayudas humanitarias a las poblaciones con mayor necesidad, y esto lo que demuestra es que vamos hacia la recuperación plena de la tranquilidad en esta zona”.