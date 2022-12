Polémica: artista denuncia que fue víctima de racismo en exclusivo centro comercial de Medellín

El artista chocoano Luis Eduardo Acústico presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto acto de discriminación racial del que habría sido víctima en las instalaciones de un exclusivo centro comercial de la ciudad de Medellín. La queja se ha multiplicado en las redes sociales y reprochada ampliamente por sus seguidores.

El incidente se presentó el pasado sábado 17 de diciembre en las tiendas de Santa Fe, ubicadas en el barrio El Poblado, cuando el ciudadano estaba caminando por los pasillos buscando una bebida. Al parecer, un vigilante lo abordó y le solicitó que se retirara del sitio porque estaba incumpliendo las normas que rigen al establecimiento.

El funcionario le indicó que por medio de las cámaras de seguridad lo habían visto pidiendo dinero. Así las cosas, tenía que abandonar la zona cuanto antes, pero Luis Eduardo Acústico le respondió que eso no era cierto y, frente a esa acusación, no iba a salir. De inmediato, el guarda de seguridad pidió refuerzos para presionar la evacuación del artista.

“Cuando yo le dije que no me iba a salir, porque yo no le estoy pidiendo nada a nadie y no estoy haciendo nada malo, llama a otros cuatro vigilantes. Me pedían que abandonara. Yo les decía: ¿por qué tengo que abandonar?, ¿a quién le estoy pidiendo plata? Muéstrenme entonces las grabaciones”, afirmó el ciudadano en un video que publicó en internet.

En las imágenes también se alcanzan a observar a los empleados del centro comercial que le insistían en cumplir la orden. Uno de ellos lo calificó de ignorante, otro le dijo que no podía registrar con su celular el momento que estaba viviendo y el último lo amenazó con golpearlo porque estaba pidiendo las razones por las que debía salir del establecimiento.

Ante la petición de que le enseñaran la grabación donde se le observó pidiendo dinero, el vigilante aseguró que no se la podían entregar si no contaba con una orden firmada por la Fiscalía General de la Nación. Las unidades de Santa Fe pidieron la presencia de la Policía Nacional para que se hiciera cargo del ciudadano e hiciera cumplir el reglamento interno.

1. Luis Eduardo Gutierrez, conocido como Luis Eduardo Acústico, un joven artista chocoano De CONDOTO, mi pueblo, mi amigo, hijo de uno de los mejores guitarristas del Chocó, discriminado en el #CentroComercialSantaFe por solo estar en sus instalaciones. pic.twitter.com/FywCqVvQ1l — Jamitah (@selvaylluvia) December 20, 2022

Los patrulleros que acudieron a la zona no encontraron elementos suficientes para retirarlo del sector. Entre tanto, a Luis Eduardo Acústico lo estaban llamando de un restaurante del centro comercial para que fuera a retirar su pedido y su compañera sentimental lo estaba esperando, lo que le restó argumentación a la petición de los guardas de seguridad.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el artista oriundo del Chocó pidió el acompañamiento de las autoridades de la capital de Antioquia para que le indicaran el camino que debía seguir para encontrarle justicia al episodio que vivió. Él contó que se sintió indignado e interpretó la escena como un presunto acto de racismo.

La Personería de Medellín le ofreció el apoyo para alertar al ente de acusación sobre la penosa situación que padeció con miras a iniciar un proceso penal contra los funcionarios de Santa Fe. Así lo dio a conocer el líder de esta agencia del Ministerio Público, William Yeffer Vivas Lloreda, en una publicación en su cuenta personal de Twitter.

“Hoy a raíz de la información que conocimos sobre presunto racismo que sufrió un ciudadano afro en el centro comercial Santa Fe lo contactamos, asesoramos y acompañamos a radicar denuncia en la Fiscalía. La Personería de Medellín rechaza todo acto de discriminación racial en la ciudad”, comentó el funcionario.

Ahora bien, la oficina de comunicaciones del establecimiento comercial emitió un comunicado donde lamentó lo sucedo y advirtió que el incidente no representa los valores de la organización: “Lamentamos la situación desafortunada que se presentó el pasado sábado 17 de diciembre. Hemos tratado de contactarlo sin éxito hasta el momento”.