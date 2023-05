Polémica por atrevido baile de un profesor en un salón de Antioquia; se quitó parte de la ropa

Un profesor bailó al ritmo del reggaetón y se quitó parte de la ropa al frente de sus estudiantes en Antioquia. La escena quedó registrada en un video que causa polémica en las redes sociales. La Gobernación respondió al escándalo.

El hecho se presentó en una escuela rural del municipio de Andes, conocida como El Libanón, en el marco de la celebración del Día del Maestro que organizaron esta semana los menores de edad y sus padres de familia. Todo fue una fiesta.

En la pantalla se observa al hombre haciendo atrevidos movimientos que han sido asociados por la comunidad como “estriptis”, mientras los niños, de diferentes edades, mostraban euforia, al igual que una parte de los acudientes.

El docente bailó sin camisa frente a los niños. - Foto: Suministrada a SEMANA

El salón estaba decorado con globos, prepararon comestibles y entregaron regalos para exaltar la labor del educador. En ese momento, la situación pasó como un chiste y los testigos lo vieron con normalidad por la cercanía que tienen con él.

Sin embargo, se salió de control cuando se publicaron las imágenes en las redes sociales. Son múltiples las interpretaciones que se han conocido y las autoridades locales le pidieron explicaciones al centro educativo rural.

En la respuesta, revelada por la Secretaría de Educación de Antioquia, explicó que el profesor participó en un reto que impusieron los padres de familia. Ellos estaban dispuestos a premiar a la persona que hiciera el mejor baile y él accedió.

El acto fue considerado como “estriptis”. - Foto: Suministrada a SEMANA

Con todo esto, los asistentes respaldaron su conducta y reseñaron que nunca ha cometido acciones que violen sus derechos. No obstante, eso lo definirá una investigación interna que adelantará el comité de convivencia del colegio.

Estudiantes denuncian casos de acoso sexual

El pasado 2 de mayo, los estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga decidieron suspender sus actividades escolares para alzar su voz y protestar ante los presuntos casos de acoso sexual que se estarían presentando al interior de la institución.

De acuerdo con la denuncia hecha por alumnas y egresadas, algunos docentes estarían acostumbrados a tocarlas de forma indebida, realizar miradas incómodas e incluso hacer comentarios subidos de tono. Así mismo, presuntamente, ya se habrían presentado casos de abuso sexuales.

“Él (profesor) me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas (tener relaciones sexuales) y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que me sentara encima”, contó una estudiante.

Situaciones como esta, al parecer, se vienen presentando desde hace varios años en la institución educativa. Sin embargo, y pese a la denuncia de las estudiantes, los directivos no han hecho nada para proteger la integridad de las estudiantes, quienes diariamente comparten aula con los docentes que estarían detrás de estos vergonzosos actos.

Acoso sexual en colegio de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

“El plantón se realiza porque estamos expresando e intentando decirles a los padres que cuiden a sus hijas, no es un solo docente, son varios. Hace muchos años pasa esto y los profesores los hacen renunciar para que salgan con su hoja de vida en blanco y todo sigue pasando”, aseguró una exalumna del colegio.

En medio de arengas y con pancartas, tanto estudiantes, exalumnos como padres de familia exigieron –este martes– tomar medidas frente a esta situación. A los directivos les hicieron un llamado para que no encubran a los docentes presuntamente abusadores.

“Hay una situación de acoso sexual que se está investigando, esa situación tiene inconformes a muchos padres de familia, pedimos soluciones”, dijo Rubén Rueca, padre de familia.