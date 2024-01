“Recibimos el Hospital General en una grave y crítica situación”: La denuncia de Fico Gutiérrez en su regreso a la Alcaldía de Medellín

Y añadió: “ Existen graves denuncias de presunta corrupción. Como Presidente de la Junta Directiva del Hospital General, citaré a junta extraordinaria el próximo viernes a las 10:00 a.m. Anunciaremos las medidas que implementaremos para garantizar la sostenibilidad del Hospital, que soporta la red de atención de Antioquia, Choco y Córdoba. A los empleados del Hospital les ratifico nuestro compromiso y el actuar decidido en pro del Hospital. A la comunidad les digo que sacaremos el hospital adelante”.

Finalmente, puntualizó: “El gerente tiene período hasta marzo. Antes no puedo elegir un nuevo gerente. Me preocupa que en 3 meses el hospital no aguante”.