Reconocido ‘influencer’ paisa y dueño de varios gimnasios también se quemó en la jornada electoral, ¿de quién se trata?

El movimiento Creemos, liderado por Juliana Gutiérrez Zuluaga, la hermana del alcalde de Medellín, sufrió una dura derrota en las elecciones al Senado de la República.

Obtuvo 227.957 votos, solo el 1,17 % de 20.900.614 sufragios válidos depositados por los colombianos en las urnas el domingo.

Sus candidatos al Senado se quemaron, incluida Juliana Gutiérrez, la hermana del alcalde de Medellín. También Wilder Zapata, un hombre de 34 años que con sus gimnasios Action Black ha inspirado a miles de personas a cuidar su salud.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, junto a su hermana Juliana Guiérrez. Foto: juligu_z en Instagram

“Soy comunicador de profesión, pero toda mi vida estuve ligado al deporte”, dijo en una entrevista a El Colombiano este emprendedor nacido en las calles del barrio Aranjuez, en la comuna cuatro de Medellín.

Wilder, según manifestó, su deseo era, como su papá, comenzar una carrera corporativa en una empresa y terminar siendo el gerente.

Pero en ese recorrido se le atravesó el reality El desafío, que se grabó en 2014 en Marruecos. Se lo ganó y a su bolsillo llegaron más de 700 millones de pesos en premios.

Parte de ese dinero, junto a otros tres inversionistas, lo puso en su emprendimiento, que genera hoy más de 5.000 empleos en países como Estados Unidos, Portugal, España, México, Brasil, China y Colombia y está tasado en más de 24 millones de dólares.

“Tenemos clubes deportivos, hoteles, y hacemos el torneo de pádel más grande de Colombia”, contó.

En medio del relato de sus anécdotas, Wilder reveló que el bicho de la política le picó el día que se enteró de que iba a ser papá.

“Tuve dos ocasiones que pude haberme retirado, meter un CDT y con eso vivir tranquilos mi siguiente generación y yo. Pero recibí la prueba de embarazo de mi esposa y eso me llevó a cuestionarme”, manifestó.

No le funcionó el bate a David Toledo: el joven candidato del Centro Democrático se quemó en su aspiración al Congreso

Eligió el siete para participar en las elecciones; ese número lo tomó de Cristiano Ronaldo, Dios, Bugs Bunny y Harry Potter.

Se unió al movimiento Creemos, que hoy gobierna a Medellín. Pero fue derrotado en las urnas el domingo.

Obtuvo la cuarta votación en su lista, con 10.446 votos. Ahora, como lo indicó antes de las elecciones, tendrá que seguir levantándose a las cuatro de la mañana para seguir “construyendo país”.

Día compensatorio si fue jurado de votación el domingo 8 de marzo: este es el paso a paso para solicitarlo