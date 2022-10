Una adulta mayor falleció y cuatro personas resultaron heridas tras fatal accidente en Chipatá, Santander

Al parecer, el conductor no tenía los papeles del vehículo al día.

Durante el desfile de carrozas realizado en el Festival del Maíz que celebra el municipio de Chipatá, Santander, una camioneta atropelló a cuatro personas, entre ellos un niño y una abuelita, quien falleció horas después por la gravedad de las heridas. El vehículo involucrado, presuntamente, tiene el Soat y el documento de técnico mecánica vencidos.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre este lamentable accidente fue el senador Jota Pe Hernández, quien hizo una fuerte denuncia al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para que de manera urgente agilicen las pruebas de alcoholemia al conductor y para que se haga justicia en este caso donde hoy una familia llora la pérdida de un ser querido.

“Denuncia importante: a la alcaldesa y al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, les solicito que se despierten, ¿cómo es posible que aún al conductor no se le ha realizado prueba de alcoholemia? Una abuelita acaba de morir. Un niño también fue atropellado”.

🚨 DENUNCIA IMPORTANTE!!

A la alcaldesa y al gobernador de S/der @MAguilarHurtado les solicito que se despierten!! cómo es posible que aún al conductor no se le ha realizado prueba de alcoholemia? una abuelita acaba de MORIR!! Un niño también fue atropeyado!! @vanguardiacom https://t.co/IQy2QXvqS4 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 17, 2022

Accidente en Nariño

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, expresó sus condolencias a las familias de las 20 personas que fallecieron y las 15 lesionadas que dejó el volcamiento de un bus en la vía Pasto-Mojarras, en Nariño.

Afirmó que las causas de este siniestro vial ocurrido en un sector conocido como La Ensillada, son materia de investigación y les hizo un llamado a los conductores que transitan por las vías del país, para que sigan las recomendaciones de las autoridades con el objetivo de evitar que este tipo situaciones se repitan.

“Lo ocurrido en Nariño nos duele a todos, porque no se deberían perder vidas en las vías del país. Enviamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, y esperamos que Dios les dé tranquilidad en este difícil momento”, expresó Reyes González.

Con relación al accidente registrado en el kilómetro 45 de la vía, el balance que se tiene es que entre los fallecidos se encuentran 15 hombres y cinco mujeres y que entre los lesionados está el conductor del bus y su auxiliar, además dos niñas menores de edad. Se pudo determinar que el vehículo accidentado es modelo 2020, de placas GIH088 y con capacidad para 41 pasajeros.

Una de las víctimas es Luis Sebastián Melo González, un estudiante de cuarto semestre de ingeniería de Sistemas quien ilusionado y enamorado deseaba recorrer más de 663 kilómetros de carretera que separan a Tumaco (Nariño) y Cali (Valle del Cauca), donde lo esperaba su novia.

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, también se refirió al suceso y expresó “como nariñense me duele esta situación, por eso hago un llamado a todos los colombianos para que entre todos nos cuidemos, para poder regresar a casa después de este puente festivo”.

Las autoridades recordaron que es fundamental cumplir todas las normas de tránsito; no exceder los límites de velocidad; no conducir, bajo ningún motivo, en estado de embriaguez; no adelantar en sitios prohibidos ni realizar maniobras peligrosas en la vía.