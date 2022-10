MinTransporte pide a los conductores seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes como el ocurrido en Nariño

“Lo ocurrido en Nariño nos duele a todos, porque no se deberían perder vidas en las vías del país”

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, expresó sus condolencias a las familias de las 20 personas que fallecieron y las 15 lesionadas que dejó el volcamiento de un bus en la vía Pasto-Mojarras, en Nariño.

Afirmó que las causas de este siniestro vial ocurrido en un sector conocido como La Ensillada, son materia de investigación y les hizo un llamado a los conductores que transitan por las vías del país, para que sigan las recomendaciones de las autoridades con el objetivo de evitar que este tipo situaciones se repitan.

“Lo ocurrido en Nariño nos duele a todos, porque no se deberían perder vidas en las vías del país. Enviamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, y esperamos que Dios les dé tranquilidad en este difícil momento”, expresó Reyes González.

Con relación al accidente registrado en el kilómetro 45 de la vía, el balance que se tiene es que entre los fallecidos se encuentran 15 hombres y cinco mujeres y que entre los lesionados está el conductor del bus y su auxiliar, además dos niñas menores de edad. Se pudo determinar que el vehículo accidentado es modelo 2020, de placas GIH088 y con capacidad para 41 pasajeros.

Una de las víctimas es Luis Sebastián Melo González, un estudiante de cuarto semestre de ingeniería de Sistemas quien ilusionado y enamorado deseaba recorrer más de 663 kilómetros de carretera que separan a Tumaco (Nariño) y Cali (Valle del Cauca), donde lo esperaba su novia.

Entre los fallecidos, además están:

Gualberto Angulo Mesa, 62 años.

Juan Carlos Valencia, 52 años.

Juan Esteban Cortés Delgado, 19 años.

Abad Torres Solís, 78 años.

Luis Jaime Andrade Castillo.

Carlos Mario Acosta Guerrero, 20 años.

Lina Marcela Prado Daza.

Luis Armando Olivia Martínez.

Luis Ignacio Olivia Caipe.

Mauro Fredy Rivera Tenorio.

Manuel Antonio Pineda García.

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, también se refirió al suceso y expresó “como nariñense me duele esta situación, por eso hago un llamado a todos los colombianos para que entre todos nos cuidemos, para poder regresar a casa después de este puente festivo”.

Las autoridades recordaron que es fundamental cumplir todas las normas de tránsito; no exceder los límites de velocidad; no conducir, bajo ningún motivo, en estado de embriaguez; no adelantar en sitios prohibidos ni realizar maniobras peligrosas en la vía.

El ministro aseguró que “hechos como este nos hace recordar que la seguridad vial es una suma de acciones, a la que todos debemos aportar y en la que todos somos responsables. Cuando estamos conduciendo un vehículo, no se trata solo de mi vida, sino de las demás, los que pueden estar a mi lado y los que comparten la vía en su momento”.

Precisamente desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteraron el llamado a los actores viales y en el caso puntual de los conductores para que tengan en cuenta lo siguiente, sobre todo durante el plan retorno que se tiene en este fin de semana:

No utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir

Revisar el buen estado del vehículo

Realizar pausas activas si los recorridos son largos

¿Quiénes son las personas heridas en el accidente?

En cuanto a las personas heridas son atendidas en los siguientes centros asistenciales:

Traumedial:

Andrea Angulo.

Liliana Cortés Mesa 36 años.

Eilin Valeria Castillo de 8 años.

Darío Quiñonez.

Segundo Zambrabo Galarza

Yerlin Andrea Rodallego Angulo de 22 años.

Centro Médico Valle de Atriz:

Justin Garcés

Jhancarlo España Micolta

William Andrés Guevara Montaño

Ruber Hiroldo Castillo

Leidy Pricila Rodríguez Cortés

Ángela Natalia Ortiz

Departamental:

Diego Andrés Tutistar

Hospital Infantil:

NN Marcia de 3 años

Corposalud: