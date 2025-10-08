Suscribirse

Cápsula

Gobernación de Antioquia e Instituto de Cultura y Patrimonio recuperan infraestructuras en riesgo: “Que ninguna obra se quede en el abandono”

El director del ICPA, Roberto Rave, lidera junto con la Gobernación un proceso de recuperación de infraestructuras culturales en municipios como Caramanta, Betulia y Puerto Triunfo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 9:23 p. m.
Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Foto: Suministrada / API

Lo que antes eran obras detenidas y espacios en riesgo de deterioro, hoy son escenarios de arte, educación y encuentro ciudadano en varios municipios de Antioquia. Gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), se emprendió un proceso de recuperación de infraestructuras culturales en Caramanta, Armenia, Betulia, Puerto Triunfo y Ebéjico, que se encontraban en ruta crítica.

Tras una evaluación técnica, jurídica y financiera realizada al inicio del actual gobierno, se identificó el estado real de las obras y se definieron estrategias conjuntas con las alcaldías para culminarlas y ponerlas al servicio de la comunidad.

“Cada una de las infraestructuras recuperadas representa una oportunidad para transformar realidades”, explicó Roberto Rave, director del ICPA, quien agregó que “nuestro propósito ha sido que ninguna obra cultural se quede en el abandono, y hoy estos espacios están abiertos como escenarios de aprendizaje, creación y encuentro”.

La estrategia del ICPA también contempla nuevas inversiones en municipios como Rionegro, Concepción, Marinilla, Támesis y Jericó, donde se adelantan obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento financiadas con recursos departamentales.

Además, la participación ciudadana es un eje fundamental de esta iniciativa, que fomenta la apropiación comunitaria y el uso responsable de los espacios. Las Casas de la Cultura, además de su función educativa, se han convertido en motores de cohesión social, convivencia pacífica y desarrollo económico local.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aumenta el caos en vuelos en Estados Unidos por el cierre parcial del gobierno

2. “Lo inevitable está cerca”: aliado de Trump predice la caída de Nicolás Maduro en medio de elevadas tensiones en el Caribe

3. Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

4. Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

5. Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Antioquia

Noticias Destacadas

Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Gobernación de Antioquia e Instituto de Cultura y Patrimonio recuperan infraestructuras en riesgo: “Que ninguna obra se quede en el abandono”

Redacción Semana
Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo

Gobierno nacional y departamental sellan el ‘Pacto Territorial por la Vida y la Paz’ de Nariño: “Esto no tiene reversa”

Redacción Semana
Gobierno nacional y la Dian entregan histórica donación de telas incautadas al contrabando en Tumaco

Dian dona más de $ 14.000 millones en telas incautadas para apoyar a mujeres emprendedoras y fortalecer la seguridad vial en Tumaco

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.