Gobernación de Antioquia e Instituto de Cultura y Patrimonio recuperan infraestructuras en riesgo: “Que ninguna obra se quede en el abandono”

Lo que antes eran obras detenidas y espacios en riesgo de deterioro, hoy son escenarios de arte, educación y encuentro ciudadano en varios municipios de Antioquia. Gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), se emprendió un proceso de recuperación de infraestructuras culturales en Caramanta, Armenia, Betulia, Puerto Triunfo y Ebéjico, que se encontraban en ruta crítica.

Tras una evaluación técnica, jurídica y financiera realizada al inicio del actual gobierno, se identificó el estado real de las obras y se definieron estrategias conjuntas con las alcaldías para culminarlas y ponerlas al servicio de la comunidad.

“Cada una de las infraestructuras recuperadas representa una oportunidad para transformar realidades”, explicó Roberto Rave, director del ICPA, quien agregó que “nuestro propósito ha sido que ninguna obra cultural se quede en el abandono, y hoy estos espacios están abiertos como escenarios de aprendizaje, creación y encuentro”.

La estrategia del ICPA también contempla nuevas inversiones en municipios como Rionegro, Concepción, Marinilla, Támesis y Jericó, donde se adelantan obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento financiadas con recursos departamentales.