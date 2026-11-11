Precio del euro en Colombia: así cotiza la divisa este viernes 7 de junio de 2024

La moneda europea, el euro, se ha consolidado como una divisa de gran importancia y solidez en el contexto internacional. Su fortaleza se fundamenta en la unión económica que conforman 19 naciones europeas, todas ellas con economías de mercado maduras y estables.
El euro goza de gran aceptación mundial, siendo ampliamente utilizado como moneda de reserva y de curso legal. Además, se negocia en vastos mercados financieros.
Precio del euro hoy
Para este viernes, 7 de junio, el euro en Colombia se cotiza en $ 4,272.98. El euro en casas de cambio se compra en $ 4,260 y se vende en $ 4,410.
Es importante recordar que los precios del euro pueden variar dependiendo de la casa de cambio. Además, se recomienda consultar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más actualizado.
Conversión de euros a pesos
El portal de conversión de divisas XE comparte las principales equivalencias entre el euro y el peso colombiano:
- 1 EUR: 4275,25 COP
- 5 EUR: 21.376,3 COP
- 10 EUR: 42.752,5 COP
- 25 EUR: 106.881 COP
- 50 EUR: 213.763 COP
- 100 EUR: 427.525 COP
- 500 EUR: 2.137.630 COP
- 1000 EUR: 4.275.250 COP
- 5000 EUR: 21.376.300 COP
- 10.000 EUR: 42.752.500 COP
Conversión de pesos a euros
XE también comparte las principales conversiones entre pesos colombianos y euros:
- 1 COP: 0,000233948 EUR
- 5 COP: 0,00116974 EUR
- 10 COP: 0,00233948 EUR
- 25 COP: 0,00584871 EUR
- 50 COP: 0,0116974 EUR
- 100 COP: 0,0233948 EUR
- 500 COP: 0,116974 EUR
- 1000 COP: 0,233948 EUR
- 5000 COP: 1,16974 EUR
- 10.000 COP: 2,33948 EUR
El euro a nivel global
El euro es una moneda de gran importancia a nivel internacional por varias razones:
- Moneda de transacción: El euro es ampliamente utilizado en el comercio internacional. Muchas transacciones comerciales se realizan en euros, especialmente en Europa, lo que lo convierte en una moneda importante en el comercio global.
- Moneda de emisión: El euro es la moneda de emisión de uno de los bloques económicos más grandes del mundo, la Eurozona. Esto le otorga una influencia significativa en los mercados financieros y en las decisiones económicas globales.
- Estabilidad: A pesar de los desafíos económicos que ha enfrentado la Eurozona, el euro ha mantenido su estabilidad en comparación con otras monedas, lo que lo hace atractivo para inversores y países que buscan una moneda estable para sus transacciones.