Wilder Zapata inicia recolección de firmas para aspirar al Senado con enfoque en emprendimiento e innovación

El empresario antioqueño busca consolidar su candidatura al Congreso por el movimiento Creemos.

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 6:59 p. m.
Empresario antioqueño Wilder Zapata
Empresario antioqueño Wilder Zapata

En el marco del proceso de recolección de apoyos ciudadanos previo a las elecciones legislativas de 2026, el empresario antioqueño Wilder Zapata adelanta su campaña para obtener las firmas necesarias que le permitan oficializar su aspiración al Senado por el movimiento Creemos. Su planteamiento gira en torno a la creación de políticas públicas orientadas al emprendimiento, la productividad y el empleo.

Zapata es conocido por haber fundado Action Black, una red de gimnasios boutique con presencia en varios países. Nacido en el barrio Aranjuez de Medellín, inició su trayectoria en el sector fitness tras participar en un reality show de pruebas físicas, cuyo premio utilizó para emprender. Con el tiempo, su empresa consolidó operaciones en diferentes ciudades y actualmente cuenta con cientos de colaboradores.

“Pero lo más valioso que hemos construido —afirma Zapata— es nuestra cultura, nuestra unión y nuestra pasión por transformar realidades. Eso nos ha permitido cambiar el mundo, aunque muchos no lo crean”.

El aspirante propone impulsar medidas que reduzcan la fuga de talento y faciliten la formalización empresarial.

Mi objetivo es fortalecer el tejido empresarial y social de Colombia, impulsando políticas públicas que generen riqueza, oportunidades y empleo. Creo firmemente que el emprendimiento, la innovación y la educación práctica son las bases para transformar el país”, señaló.

La etapa de recolección de firmas se extenderá hasta el 28 de octubre de 2025. De lograr la inscripción, Zapata espera llevar al Congreso una agenda centrada en el desarrollo económico y la promoción del sector empresarial.

