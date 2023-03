Segundo día de protestas y bloqueos en La Guajira. ¿Qué está pasando?

Este martes, 28 de marzo, los bloqueos y protestas en el departamento de La Guajira ya completan dos días, los miembros de la etnia Wayúu que adelantan las jornadas, han permanecido en las principales vías que conectan a Riohacha con municipios y ciudades del Caribe, como Santa Marta, Maicao, Manaure y Valledupar.

Los bloqueos ya traen consecuencia no solo para los habitantes de la zona, los transportadores, sino también para los turistas que por estos días previos a Semana Santa ya emprendían viajes a esa zona del país.

Según las autoridades locales, las vías que comunica Riohacha con Cuestecita, y la ciudad de Santa Marta con Maicao continúan bloqueadas.

Las protestas de la comunidad se debe a que muchos dicen sentirse excluidos por el Gobierno nacional y aún no se logra llegar a un acuerdo, por lo que, aseguran, continuarán bloqueando las vías hasta ser escuchados. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad wayú decidieron participar de los bloqueos; dentro de la misma etnia, hay opiniones divididas, algunos argumentan no estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que no se está cumpliendo a cabalidad lo que este establece y lo que dice la sentencia T302.

El pasado 6 de marzo también algunos miembros de la etnia wayukaso habían bloqueado la vía de ingreso de Riohacha a Maicao en medio de un desalojo, tal y como lo habría ordenado un juzgado del Distrito Judicial de esta ciudad.

El operativo de desalojo comenzó al finalizar la tarde del domingo, 5 de marzo, 45 familias que serían sacadas de unos territorios y fueron las que posteriormente se apoderaron en los dos puntos de la carretera Troncal, donde amanecieron, y a ellos se les sumaron otro grupo de manifestantes en la salida a Cuestecitas.

Varios puntos de acceso importantes a Riohacha fueron cerrados - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

El pasado jueves, 23 de marzo, en horas de la mañana, José Santos Ramírez un líder de la misma comunidad Wayúu fue víctima de un nuevo ataque que lo mantiene con pronóstico reservado en una clínica municipal de Maicao, donde recibe atención médica profesional.

Según los testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta sorprendieron al líder cuando este llegaba a su casa en la calle 6 con carrera 17 del barrio Santander y le propinaron un disparo que causó una herida a la altura del abdomen.

El 4 de septiembre de 2020, también en zona rural de Maicao, cuando en ese entonces se desempeñaba como secretario del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Ramírez había sido secuestrado.

El líder wayúu José Santos Ramírez resultó herido con arma de fuego - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

Sorprendido con municiones de fusil

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan José Madiedo Ospino, quien fue capturado en flagrancia cuando transportaba municiones de arma de fuego de largo alcance, en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que había sido asignada al representante a la Cámara por La Guajira Juan Loreto Gómez.

La incautación se produjo el pasado 7 de marzo en un puesto de control de la Policía Nacional, ubicado en el kilómetro 96 más 800 metros en la vía Paradero-Maicao (La Guajira), cuando los uniformados adelantaron la revisión del automotor en el que fueron encontrados 175 cartuchos para fusil 5.56 milímetros.

“Al ser requerido, esta persona no supo explicar el origen de los elementos, tampoco presentó la documentación que soportara la legalidad de los mismos. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Cargo que no aceptó”, dijeron desde la Fiscalía.

Capturado con municiones de fusil en carro de la UNP - Foto: Suministrada a SEMANA por Fiscalía

Según el relato del congresista a la misma UNP, el hombre sería un trabajador del parqueadero donde se deja habitualmente el vehículo en el municipio de Barrancas, a más de una hora de distancia de Maicao, donde fue incautado la provisión e inmovilizado el carro.

El vehículo es una camioneta, marca Fotón, y según data el informe, los cartuchos fueron encontrados al interior de un bolso de color negro.

Según dijo Gómez Soto, él se encontraba en la ciudad de Bogotá cuando ocurrieron los hechos y el vehículo lo había dejado con su esquema de seguridad.