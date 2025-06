A Petro no le gustó pulla que le lanzó Sergio Fajardo acusándolo de dejar un “desorden muy grande en el país”. Esto dijo el presidente

“Petro no estuvo en el acto de fundación de Asocapitales”: Daniel Briceño revela documento que desmentiría al mandatario

Contexto: “Petro no estuvo en el acto de fundación de Asocapitales”: Daniel Briceño revela documento que desmentiría al mandatario

Posteriormente, el jefe de Estado no guardó silencio y le respondió a Sergio Fajardo, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“Desorden no es que caiga la pobreza, el hambre y que tengamos la tasa de desocupación más baja de la historia del siglo. Desorden no es que el narcotráfico se sienta por fin golpeado por el alto nivel de incautaciones. Desorden no es que tengamos un pueblo con ganas de participar en las decisiones de un país”, expresó el mandatario colombiano.