Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Abelardo de la Espriella les escribió una nueva carta al presidente Donald Trump y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Por medio de un video en su cuenta de X, el precandidato presidencial leyó el contenido.

El abogado calificó a los dos norteamericanos como “grandes aliados de la democracia” y les aseguró que, mientras en Venezuela no se finiquite la transición de la dictadura y en Colombia no se derrote en las urnas al petrismo, todavía hay una seria amenaza para este último.

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: AFP

De la Espriella se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro y sostuvo que la inteligencia estadounidense sabe lo que hay detrás de él.

“Es un artífice del caos, aliado de Nicolás Maduro, y juntos han convertido el narcotráfico en un arma del terror”, comentó.

Entre los objetivos, según dijo, está “debilitar” a Estados Unidos, lo que logran por medio de las drogas. “Petro no es un líder, es un peligro transnacional que debe ser combatido como la amenaza que es”, dijo.

“No creo que Iván Cepeda sea presidente”: Jaime Bayly habló sobre Petro y Trump y contó cómo Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro

Por todo esto, el precandidato presidencial le hizo un pedido a Trump sobre lo que debería hacer cuando se lleve a cabo la reunión con el presidente colombiano, la cual se realizará en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero.

“Que nos ayuden a exigirle, con firmeza, plenas garantías para la democracia colombiana. Es momento de exigirle a Petro que no intervenga ilegalmente en las elecciones de Colombia. Que no se le vaya a ocurrir seguir ejecutando su plan para quedarse”, expresó.

En la misiva indicó que el objetivo es que no pase lo mismo que en su momento ocurrió con Nicolás Maduro, quien hoy está en una cárcel en la ciudad de Nueva York.

Asimismo, De la Espriella afirmó que es el “momento de obligar a Petro a cesar su alianza con grupos guerrilleros y narcotraficantes para influir en los comicios de este año”.

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Además, advirtió que también es necesario que paren los posibles acuerdos a los que se puedan llegar con grupos armados al margen de la ley.

En esa parte, arremetió en contra de Iván Cepeda por las supuestas relaciones que mantuvo con líderes de las extintas Farc.

“Que no se le ocurra robarse las elecciones a Petro, porque el pueblo colombiano, con el respaldo de Estados Unidos, no lo permitirá”, apuntó.

El precandidato presidencial le recordó a Trump que Colombia y la nación norteamericana han sido aliados durante mucho tiempo y esto, según él, debe seguir así para superar las amenazas que hay.

“Todo depende de librarnos del narcotráfico, ese cáncer que socava nuestra democracia y la economía formal. Juntos, hagamos que América y Colombia sean grandes de nuevo”, complementó.