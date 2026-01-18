Política

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

El candidato a la Presidencia de Colombia reveló una misiva que él le dirigió al jefe de Estado norteamericano, hablándole de Petro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 11:30 p. m.
Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Los dos mandatarios se reunirán en febrero, en Washington, tras un año de duras relaciones bilaterales en las que la diplomacia se ha visto comprometida.
Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Los dos mandatarios se reunirán en febrero, en Washington, tras un año de duras relaciones bilaterales en las que la diplomacia se ha visto comprometida. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

Abelardo de la Espriella les escribió una nueva carta al presidente Donald Trump y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Por medio de un video en su cuenta de X, el precandidato presidencial leyó el contenido.

El abogado calificó a los dos norteamericanos como “grandes aliados de la democracia” y les aseguró que, mientras en Venezuela no se finiquite la transición de la dictadura y en Colombia no se derrote en las urnas al petrismo, todavía hay una seria amenaza para este último.

El candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el 10 de septiembre de 2025
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: AFP

De la Espriella se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro y sostuvo que la inteligencia estadounidense sabe lo que hay detrás de él.

“Es un artífice del caos, aliado de Nicolás Maduro, y juntos han convertido el narcotráfico en un arma del terror”, comentó.

Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Política

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Política

Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

Política

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Política

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

Política

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Nación

“No creo que Iván Cepeda sea presidente”: Jaime Bayly habló sobre Petro y Trump y contó cómo Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro

Confidenciales

Sectores de Cambio Radical anuncian respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

Política

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Entre los objetivos, según dijo, está “debilitar” a Estados Unidos, lo que logran por medio de las drogas. “Petro no es un líder, es un peligro transnacional que debe ser combatido como la amenaza que es”, dijo.

“No creo que Iván Cepeda sea presidente”: Jaime Bayly habló sobre Petro y Trump y contó cómo Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro

Por todo esto, el precandidato presidencial le hizo un pedido a Trump sobre lo que debería hacer cuando se lleve a cabo la reunión con el presidente colombiano, la cual se realizará en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero.

Que nos ayuden a exigirle, con firmeza, plenas garantías para la democracia colombiana. Es momento de exigirle a Petro que no intervenga ilegalmente en las elecciones de Colombia. Que no se le vaya a ocurrir seguir ejecutando su plan para quedarse”, expresó.

En la misiva indicó que el objetivo es que no pase lo mismo que en su momento ocurrió con Nicolás Maduro, quien hoy está en una cárcel en la ciudad de Nueva York.

Asimismo, De la Espriella afirmó que es el “momento de obligar a Petro a cesar su alianza con grupos guerrilleros y narcotraficantes para influir en los comicios de este año”.

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Además, advirtió que también es necesario que paren los posibles acuerdos a los que se puedan llegar con grupos armados al margen de la ley.

En esa parte, arremetió en contra de Iván Cepeda por las supuestas relaciones que mantuvo con líderes de las extintas Farc.

Que no se le ocurra robarse las elecciones a Petro, porque el pueblo colombiano, con el respaldo de Estados Unidos, no lo permitirá”, apuntó.

El precandidato presidencial le recordó a Trump que Colombia y la nación norteamericana han sido aliados durante mucho tiempo y esto, según él, debe seguir así para superar las amenazas que hay.

“Todo depende de librarnos del narcotráfico, ese cáncer que socava nuestra democracia y la economía formal. Juntos, hagamos que América y Colombia sean grandes de nuevo”, complementó.

Más de Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila, y Juan Manuel Galán

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella,

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, y Donald Trump.

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Campo Elías Ramírez es el nuevo alcalde de Girón, Santander.

Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

El alcalde no se quedó callado y le dijo de todo al máximo mandatario.

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Cónsul de Colombia en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería.

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

Elecciones atípicas en Girón, Santander

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Jairo Ladino y María Fernanda Carrascal

Denuncian presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de María Fernanda Carrascal: habría presentado firmas falsas

Carolina Corcho

Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

Noticias Destacadas