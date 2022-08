Aceptaron la invitación: estos son los expresidentes que asistieron a la posesión de Gustavo Petro

Ya es oficial. Gustavo Petro tomó juramento como presidente de la República y se convirtió en el mandatario número 60 en la historia del país para el período 2022-2026, en reemplazo del saliente jefe de Estado, Iván Duque Márquez.

Según lo explicado por la Secretaría de Gobierno de la capital del país, además de los invitados especiales, más de 15.000 personas están presentes a esta hora en la Plaza de Bolívar y cerca de 100.000 ciudadanos están en varios puntos del centro de la ciudad, siguiendo la transmisión.

Para el acto de posesión fueron invitados varios expresidentes de la República, pero solo llegaron tres de ellos para acompañar al nuevo primer mandatario, se trata de Juan Manuel Santos (2010-2018), César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998).

Los tres expresidentes están sentados detrás de la nueva vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien también tomó posesión este domingo 7 de agosto.

Perdonen el spam, pero esta es una foto que hace historia. @FranciaMarquezM @JuanManSantos y sus familias. La paz floreció y el pueblo llegó al poder!! pic.twitter.com/RzrNXzwU2r — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) August 7, 2022

Cabe mencionar que cuando Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales, el expresidente César Gaviria aseguró: “Le expresamos nuestras felicitaciones por su elección, y la intención del Partido Liberal de junto al Pacto Histórico y el Partido Verde conformar la coalición de Congreso”.

“Esto le permitirá al presidente electo superar un escollo político, y poder demostrar que tendrá a su favor una coalición que le posibilite ejercer su condición de partido triunfante en la elección presidencial”, añadió. Además, señaló que el hecho de contar con el presidente del Senado del Pacto Histórico es “esencial para poner en marcha su plan de gobierno”, añadió en el texto.

Luego, los dos se reunieron en Italia y se tomaron una foto abrazados. Se espera que Gaviria acompañe a Petro este 7 de agosto.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper había comunicado, de manera entusiasta, que iba a estar en la posesión presidencial.

“Yo tengo listo mi traje para la posesión desde hace cuatro años, esperando a que pudiera utilizarlo. Es nuevo. Tuve el privilegio de no ser convocado hace cuatro años en la Casa de Nariño. Por eso, espero volver al palacio presidencial y que también pueda ir la oposición, que es lo que suele ocurrir en procesos democráticos”, indicó.

En cuanto al expresidente Juan Manuel Santos, el día del triunfo del líder de izquierda, señaló: “Hoy ganó la democracia con récord de participación. A @PetroGustavo le deseo éxitos en su gobierno, que una a Colombia y la lleve por el camino de la paz”.

Santos ha dejado saber que se siente tranquilo con la llegada de Gustavo Petro, quien es un defensor del proceso de paz. “Apoyo en un 100 % al nuevo presidente de Colombia en su determinación de implementar el proceso de paz y tener a la Justicia Especial para la Paz (JEP) como modelo para la pacificación del país”, manifestó Santos en diálogo con el periódico Folha de São Paulo (Brasil).

Al acto de posesión de Gustavo Petro también fueron invitados los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, pero ambos desistieron de asistir al evento.

El expresidente Uribe, a pesar de haber sido el antagonista histórico de Gustavo Petro, ha llevado una relación bastante cordial con él después del triunfo. Hace unas semanas había dicho: “Me he apartado de los actos públicos, lo único que hice fue 45 días de campaña con volantes. Quedé agradecido con los colombianos. Si no asisto a la posesión, haré una llamada respetuosa al presidente Petro”.

Luego afirmó que: “De mi parte, con argumentos y de forma respetuosa, lo más importante son los canales de diálogo con el señor presidente. A mí siempre me ha gustado el diálogo cuando es sincero. Así sea de controversia, de contrarios. Hay que aproximarse con principios, pero sin actitudes resabiadas”.

Finalmente, el exmandatario anunció que no asistirá. “Hoy llamé por teléfono al presidente electo Gustavo Petro, le agradecí amablemente la invitación a su posesión, me excusé de asistir porque desde hace dos años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica, que anhelo superar (...). Los compañeros del Centro Democrático asistirán a la posesión, símbolo de nuestra democracia”, anunció el exmandatario.

El expresidente conservador, Andrés Pastrana, no solo comunicó que no asistiría, sino que aprovechó para despacharse contra el nuevo gobierno en términos atípicos para un exmandatario.

“Agradezco la invitación a llenar el formulario para la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial 2022, honor que debo declinar por razón de las insalvables diferencias éticas y políticas que nos separan”, señaló.

“El interrogante en torno al conteo del voto popular son espada de Damocles sobre la legitimidad del proceso electoral y la continuidad democrática al cabo de los cuatro años de mandato”, precisó.

“Sus pactos con condenados en la cárcel de La Picota y el acuerdo nacional con patente de corso para los corruptos abren la puerta al redoblado saqueo de las arcas del Estado. La legalización de hecho de los cultivos que nutren al narcotráfico y su compromiso de borrón y cuenta nueva con las mafias de la droga son la vía hacia una narcocracia”, concluyó.