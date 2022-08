Agmeth Escaf habló sobre cómo Gustavo Petro lo convenció para lanzarse a la Cámara

Agmeth Escaf, representante por el Atlántico del Pacto Histórico, es una de las figuras más polémicas del nuevo Congreso. En campaña, el presentador de televisión también causó controversia por su decisión de aspirar a la Cámara por el petrismo. En entrevista con Santiago Moure y Martín de Francisco de ‘La tele letal’, el legislador narró cómo tomó la decisión de incursionar en la política.

Habló sobre su amistad con Verónica Alcocer y cómo conoció a Gustavo Petro, con quien se cruzaba en varios escenarios. “Tenía rato que no lo veía, pero mi exesposa, Nany, empieza a trabajar con él como directora de comunicaciones”, narró.

En un viaje de Petro a Barranquilla, según contó Escaf, el ahora presidente le propuso el camino de la política: “Me dice: ‘oye, ¿no te gustaría ser representante a la Cámara?’. Ahí no le pongo atención, pero hago memoria de algo que me había dicho Nicolás, su hijo, hacía como seis o siete meses. Nicolás me había llamado para proponerme que fuera representante a la Cámara”.

Ahí confesó que también pasaba por una dura situación económica previa a la decisión, a raíz de la emergencia por la pandemia de covid-19.

“Yo estaba en mi crisis de quiebra, llegó la pandemia y no nos morimos de vaina. Como todos nos íbamos a morir, yo tenía la cabeza frita. Los negocios en el piso, tenía mi barcito y el restaurante en Barranquilla y demás. Yo no tenía en mente nada de esto”, contó el representante.

Se encontró con Petro una segunda vez, quien volvió a proponerle aspirar a la Cámara por el Atlántico: “Le dije: ‘Gustavo, ven acá. ¿Por qué crees tú que yo puedo hacer parte de este proyecto? Y explícame bien el tema del Pacto Histórico’. Me dijo: ‘¿Tú estás satisfecho con tu lucha laboral hasta donde llegaste?’. Me picó ahí, el man sabe”.

Colombia Humana se pronuncia sobre polémica en la Comisión Séptima

Colombia Humana, que avaló a varios candidatos al Congreso de la República del Pacto Histórico, se pronunció sobre la disputa entre Agmeth Escaf y Mafe Carrascal por la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Frente a lo acontecido, el secretario general del partido, Dagoberto Quiroga, les recordó a los congresistas que deben actuar como bancada.

“El compromiso superior que nos convoca como militantes del Movimiento Colombia Humana trasciende más allá de cualquier personalismo, en tanto la coyuntura a la cual nos enfrentamos nos exige despojarnos de los egos y construir un movimiento político que esté a la altura del momento histórico que vivimos, con el fin de consolidar un proyecto de país”, dice la carta.

Además, Quiroga hace un llamado para “unir todas las voluntades y fuerzas para responder a las mayorías que depositaron su confianza en nuestro movimiento, con el anhelo de cambio por una Colombia más humana y en paz”.

El partido se dirigió a sus congresistas recordando lo que dice la Ley de Bancadas y la sentencia de la Corte Constitucional que decidió en la materia.

“Los mandatos constitucionales que imponen a las bancadas de los partidos políticos, la obligación de actuar en grupo y coordinadamente, mediante mecanismos democráticos, cuando vayan a tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas, no solo como bancada de un partido con personería jurídica que avaló sus candidaturas, sino también en las actuaciones como coalición”, dice el documento dirigido a los legisladores.

Esto es interpretado por algunos representantes como un mensaje para Escaf, quien no contó con votos del Pacto Histórico en su elección como presidente de la Comisión Séptima. Los congresistas Alfredo Mondragón y Alexandra Vásquez no votaron por él, ya que apoyaron a Mafe Carrascal.

Mientras tanto, el representante por el Atlántico obtuvo 12 votos de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y Centro Democrático.