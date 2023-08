Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río chocaron y se sacaron chispas: “cálmese. Lo veo indispuesto. Respire y cuente hasta diez”

“Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones ’”, relató Escaf en Twitter este domingo.

Ante dicha situación, el representante agregó: “Ya se imaginarán cómo quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen. He sido atacado y difamado por limpio, por decente, por no tener cientos de millones para dar y repartir”.

“Hágalo. Lo que dije con toda CLARIDAD en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo”, le respondió el congresista al abogado.