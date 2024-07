Alcaldías locales despilfarraron dinero en Bogotá: hay irregularidades por $11.200 millones. Distrito anuncia medidas

Con la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de designar a 16 de los 20 alcaldes locales que tiene Bogotá, después de un arduo proceso de selección, no solo se busca alinear a las diferentes localidades con los objetivos trazados desde el Palacio de Liévano, sino además corregir las irregularidades que venían sucediendo en los fondos de desarrollo local desde la administración de la exalcaldesa Claudia López.

En Rafael Uribe, un convenio interadministrativo que buscaba promocionar emprendimientos locales, terminó en subcontratación y pagos indebidos por más de 1.915 millones de pesos, pues no se cumplieron las obligaciones contractuales, ni se entregaron los productos descritos en el convenio.

Luego de verificar el estado de los elementos instalados en el sector visitado, se puede concluir que la calidad no fue la apropiada, que los materiales empleados no fueron técnicamente previstos y que como resultado la durabilidad o tiempo de utilidad no es la que se espera, para el impacto esperado.